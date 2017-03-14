Российская альтернативная вселенная: иммигрантам рады

"Недавняя статья в "Независимой газете" озаглавлена: "Трамп и Ле Пен были бы оппозицией в России", - сообщает Леонид Рагозин в Bloomberg. - При президенте Владимире Путине, по словам газеты, быть противником миграции - все равно что быть противником истеблишмента".

"Отечественное государственное телевидение критикует Европу за мультикультурализм, прием беженцев с Ближнего Востока и из стран Африки, толерантность к приезжим, - цитирует Рагозин статью из "Независимой газеты". - [При этом в России] любые попытки сыграть на антимигрантских чувствах могут быть охарактеризованы властью как неприемлемый национализм и даже фашизм".

"Реальность в России такова, что иммигрантская экономика - важная часть ее восстановления после продолжительной рецессии. И правительство это знает", - пишет Bloomberg.

"Россия испытывает огромный дефицит рабочей силы, - поясняет Андрей Мовчан, директор программы по экономической политике в Московском центре Карнеги. - Нам очень нужна дешевая рабочая сила, которую не найти внутри страны".

"Иммигранты подметают улицы и обслуживают огромные жилые дома, испещрившие горизонт. Они также играют ключевые роли в производстве, торговле и сфере услуг. В ресторанной индустрии кухонные работники из таких стран, как Киргизия, Таджикистан и Грузия, остаются [в России] годами, посылая большую часть денег домой", - говорится в статье.

"Если убрать мигрантов, составляющих 15% российской рабочей силы, будет невозможно их заменить", - говорит Мовчан. Эксперт "предупреждает, что более высокие зарплаты, необходимые для привлечения российских работников на такие должности, привели бы к росту цен и повредили бы восстановлению экономики".

"Ограничительные иммиграционные политики в Европе и Америке вызваны не только страхом экономического вытеснения, но и боязнью терроризма. В России есть похожие опасения, однако они не резонируют так громко. В прошлом месяце Путин сказал, что не менее 5 тыс. человек из бывших республик Советского Союза вступили в "Исламское государство"* в Сирии, и в 2016 году агенты служб безопасности арестовали как минимум две группы мигрантов, подозреваемых в планировании терактов на российской земле. И все же правительство в феврале объявило, что 200 тыс. депортированных таджиков будет разрешено вернуться в Россию, - говорится в статье. - Путин высказывается обтекаемо, когда речь заходит об исламском терроризме. Россия - родина примерно 9,4 млн мусульман, которые составляют до 6,5% ее населения. Ислам также провозглашен одной из четырех религий, исконных для России".

"Тем не менее, по словам Мовчана, популистские антииммиграционные мысли распространены, и полицейские рейды по рабочим местам - регулярное событие. Однако экономические императивы оказывают более сильное влияние", - отмечает автор. "Власти будут проводить показные депортации и примут популистские законы, - говорит Мовчан. - Но ситуация останется неизменной".

"Как бы ни нужна была России иммигрантская рабочая сила, есть также бюрократия. В 2010 году в ответ на взлет миграции были введены разрешения на работу", - указывает автор. Разрешение на работу на месяц стоит 70 долларов - немалая сумма для мигрантов, зарабатывающих в среднем 400 долларов в месяц. В 2015 году было выдано 1,73 млн разрешений на работу. Этот документ не нужен рабочим из Киргизии, Казахстана и Армении, так как в 2010 году они вступили в Таможенный союз с Россией, говорится в статье.

"Оппоненты Путина ухватились за эти разногласия между правительством и народом, в частности, политик Алексей Навальный сделал введение виз [между Россией и Кавказом и Средней Азией] важной частью своей платформы, - сообщает Рагозин. - В перевернутом кверху дном мире российской политики либералы с националистическими наклонностями вроде Навального, а также жесткие националисты - это те, кто агитирует против Путина".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.