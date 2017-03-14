Будет ли Украина принесена в жертву договору Трампа с Путиным?

Итальянская журналистка и историк Фарян Сабахи побывала в Киеве и рассказывает в репортаже для Corriere della Sera о перспективах Украины и о том, чего страна может ждать от президента США Дональда Трампа.

"Трамп непредсказуем, но в Вашингтоне мало кто симпатизирует Москве: весьма вероятно, что новая администрация будет защищать украинский суверенитет и продолжит оказывать финансовую и военную помощь", - сказал журналистке Михаил Минаков, украинский политолог и философ, преподающий в Киево-Могилянской академии. А вот Владимир Федорин, соратник бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили и сооснователь Bendukize Free Market Center в Киеве, считает, что "сближение США и России может быть опасным для Украины".

"Может ли новый президент США признать российскую аннексию Крыма? - говорится в статье. - Не принесут ли Киев в жертву на алтарь реальной политики? Многие так подумали, особенно после выбора Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря".

Поэтому, объясняет журналистка, "в Киеве многие вздохнули с облегчением", когда в прошлом месяце Тиллерсон заявил главе российского МИДа Сергею Лаврову во время встречи на полях G-20 в Бонне: "Мы ожидаем, что Россия выполнит обязательства Минских соглашений и будет предпринимать усилия по деэскалации насилия на Украине".

"После трех лет войны все сходятся на том, что конфликт закончится только тогда, когда Путина не будет в Кремле", - пишет автор. Как отметил Минаков, Минские соглашения, заключенные между Киевом и Москвой при поддержке Германии и Франции, не привели к разрешению конфликта, "но других опций нет". "Президент (Порошенко) сосредоточил всю власть в своих руках, нарушая закон и конституцию", - заявил политолог в беседе с изданием. Это "отклонение в сторону авторитаризма" усугубляется националистскими группами: "На выборах за них голосуют только 2% избирателей, но они проникли в спецслужбы и политические круги".

"По мнению Европейского совета по международным отношениям, Украина остается самой советской из бывших республик СССР, - говорится в статье. - Борьба с коррупцией - это главный приоритет". Автор пишет, что "Брюссель мог бы внести вклад в реформу госуправления и судебной системы".

"Реформы необходимы для того, чтобы дать новый старт экономике", поскольку после протестов Евромайдана ВВП Украины упал на 15% в 2015-2016 годах, отмечает Сабахи. По словам Катерины Зарембо, заместителя директора Института мировой политики в Киеве, ЕС - это главный торговый партнер Украины, но, если принимать во внимание государственные компании, на первом месте - Россия.

Автор анализирует возможные сценарии для Украины: "Боящиеся агрессии Кремля и пребывающие в замешательстве после первых шагов администрации Трампа украинцы могут примкнуть к Евросоюзу, могут окончательно перейти в зону влияния России, а могут остаться в серой зоне, где они все равно будут в сфере досягаемости Москвы".

По словам Зарембо, 55% украинцев - за "европейское решение, поскольку только оно гарантирует сохранение страны при соблюдении западных стандартов прозрачности, выборов и прав человека, которые мы бы хотели перенять".