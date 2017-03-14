Украинские спецслужбы проверяют возможность отказать российской участнице "Евровидения" во въезде в страну

Участнице Eurovision Song Contest (ESC) от России, который в мае этого года пройдет в Киеве, могут запретить въезжать на территорию Украины, сообщает Focus. 27-летняя Юлия Самойлова, прикованная к инвалидному креслу, должна представлять Россию на европейском конкурсе с песней Flame is Burning, объявил в минувшие выходные российский Первый канал.

"Уже в понедельник украинские спецслужбы в спешном порядке начали процедуру проверки выступления 27-летней певицы в Крыму", - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Речь идет о выступлении Самойловой в Керчи в июне 2015 года. "Украинская сторона, - поясняет автор публикации, - с момента аннексии Крыма Россией запрещает въезд на территорию полуострова с российской стороны. Тем, кто нарушает этот запрет, грозит отказ во въезде на территорию Украины сроком до нескольких лет".

Если Самойлова въезжала в Крым не через территорию Украины, это может помешать ей участвовать в конкурсе "Евровидение" в этом году, говорится в статье. Киев уже заявил о том, что никаких исключений для конкурса делать не намерен. В подобном ключе высказался и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Я считаю, закон един для всех. Россия уже много лет занимается провокациями", - цитируют министра украинские СМИ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напротив, заявил о том, что в выдвижении Самойловой нет "никакой политической провокации". Песков заметил, что каждый россиянин хоть раз в жизни был в Крыму.

"По мнению некоторых критиков, Россия, выбрав Юлию Самойлову в качестве конкурсантки, хочет во что бы то ни стало предотвратить свое поражение", - пишет автор.

Российский блогер Илья Варламов заявил, что Москва могла отправить на конкурс Юлию Самойлову, чтобы использовать девушку с ограниченными возможностями в политических играх против Украины. По его мнению, речь идет не о том, чтобы выступить с хорошей песней, а чтобы "переиграть хохлов".

Как напоминает Focus, в 2016 году победу в ESC одержала украинская певица Джамала с песней "1944", которой она напомнила о депортации своего народа, крымских татар, из Крыма. Многие тогда посчитали эту песню провокацией, направленной в адрес Москвы: "многие русские были возмущены тем, что Украине удалось одержать победу с помощью песни, которая, на их взгляд, имела политическую подоплеку". Тексты, обращения и жесты, имеющие политический подтекст, на конкурсе запрещены. Аналогичные правила распространяются и на шоу во время выступления артистов, говорится в статье.