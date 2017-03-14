Российская экологическая активистка - о народном активизме при Путине

"Россия - это не Путин. Это нормальные люди, которые хотят жить в нормальной стране", - так сказала Евгения Чирикова, российская экологическая активистка, в интервью Эмили Тэмкин для Foreign Policy.

Автор сообщает, что Чирикова, с 2015 года живущая в Эстонии, пыталась спасти Химкинский лес от строительства дороги Москва-Санкт-Петербург, которая, через французскую компанию Vinci, должна обогатить Аркадия Ротенберга, личного друга Владимира Путина. "Она одна из тех россиян, которые пытаются противостоять государству. Их удивительно много, учитывая, чего это стоит в России сегодня и как мало внимания и поддержки они получают из-за границы", - говорится в статье.

"Народный активизм, как объяснила Чирикова в интервью Foreign Policy между глотками ее очень сладкого кофе, сильно отличается от НКО. Это тысячи людей, собирающихся вместе, чтобы бороться с проблемами, которые напрямую влияют на их жизнь, и это происходит не только в Химках, но и по всей России", - сообщает автор.

"Они также противостоят коррупции, которой противостояла и Чирикова. Многие полагают, что строительные проекты, особенно в местах, в которых стройка затруднительна, предназначены для обогащения ближнего круга Путина", - говорится в статье. "Каждая проблема в России, - сказала Чирикова, - это вопрос коррупции".

"Преимущество темы коррупции в том, что она понятна обычному человеку в стране", - отмечает автор.

"Коррупция - выигрышная проблема для оппозиционно настроенных активистов", - сказал Тимоти Фрай, глава кафедры политологии Колумбийского университета. "Народ могут не всколыхнуть высоколобые идеалы, которые кажутся ему оторванными от его повседневной жизни, однако коррупцию, которая проникла в повседневную жизнь, он понимает", - поясняет автор. Кроме того, вопреки распространенному мнению, "как показывают опросы, россияне на самом деле не очень любят коррупцию", добавляет Фрай.

И все же активистам трудно донести свои идеи. "Очень трудно противостоять путинской пропаганде", - пожаловалась Чирикова. Однако есть на счету активистов и "медленные, трудно доставшиеся победы". Например, некоторые члены химкинской группы Чириковой стали депутатами в местных советах.