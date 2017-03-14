Белый дом стремится сократить финансирование ООН на несколько миллиардов долларов

"Сотрудникам Госдепартамента поручили изыскать способы, как урезать более чем вполовину ассигнования Соединенных Штатов на программы ООН", - утверждает Foreign Policy, ссылаясь на три неназванных источника. "Это знаменует беспрецедентный отказ администрации Трампа от международных операций по поддержанию мира, по предоставлению вакцин для детей, отслеживанию незаконных разработок ядерных вооружений и содействию мирным переговорам от Сирии до Йемена", - пишет журналист Колум Линч.

В четверг Белый дом должен обнародовать проект бюджета на 2018 год. "Ожидается, что расходы на Госдепартамент, Агентство международного развития (USAID) и другие программы помощи зарубежным странам и международным организациям, в том числе ООН, будут урезаны - на 37% максимум", - пишет Линч. По данным автора, сейчас США выделяют ООН около 10 млрд долларов в год.

"По словам одного европейского дипломата, 9 марта в Нью-Йорке, на встрече за закрытыми дверями, американские дипломаты предостерегли ключевых членов ООН, в том числе богатых доноров из Европы, Японию и Северную Корею, что следует "ожидать крупных финансовых ограничений" ассигнований США в ООН", - говорится в статье.

По мнению обозревателя, секвестр больше всего ударит по программам ООН, которые финансируются из бюджета Бюро по делам международных организаций - подразделения Госдепартамента. Это, например, миротворческие усилия ООН, а также ЮНИСЕФ и ПРООН. "Посмотрим, пострадают ли так сильно другие агентства ООН, которые пользуются популярностью в Конгрессе, - например, Всемирная продовольственная программа и ооновские программы помощи беженцам, которые финансируются, соответственно, с отдельных счетов министерства сельского хозяйства США и Госдепартамента. Но один источник, следящий за проектом бюджета, сказал, что администрация Трампа задумалась о сокращении финансирования программ гуманитарной помощи максимум на 36%", - говорится в статье.

Эксперт Ричард Гаун (European Council on Foreign Relations) говорит, что столь масштабный секвестр вызовет "хаос". Он замечает: в прошлом году Управление ООН по делам беженцев (UNHCR) получило от США 1,5 млрд долларов, а весь его бюджет составил 4 млрд долларов. Если сократить американские ассигнования, "возникнет зияющая дыра, которую будет трудно заполнить другим крупным донорам".

"Умножьте это на сокращения в других гуманитарных агентствах типа Всемирной продовольственной программы, и вы обнаружите, по сути, разрушение международной гуманитарной системы в ее нынешнем виде", - добавил Гаун.

Линч комментирует: "Проект бюджета подтверждает, что администрация Трампа меняет приоритеты - вместо поддержки дипломатии и помощи зарубежным странам увеличивается финансирование вооруженных сил США".

"На прошлой неделе американские чиновники в Вашингтоне и Нью-Йорке узнали, что их попросят изыскать способы сократить расходы со счета Бюро по делам международных организаций на обязательные и добровольные программы ООН. Например, сотрудникам Госдепартамента поручили изыскать возможности сократить бюджет миротворческих программ ООН на сумму до 1 млрд долларов, говорит один из источников. США выделяют на обеспечение миротворцев около 2,5 млрд в год", - сообщает издание.

По мнению автора статьи, сокращение расходов ударит по госсекретарю Рексу Тиллерсону и полпреду США в ООН Никки Хейли.

Правда, лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность планами по сокращению бюджета Госдепартамента. Лидер сенатского большинства Макконнелл заявил, что президентский проект бюджета вряд ли будет принят.

"Дипломаты из ООН и иностранные лидеры ожидают, что США попытаются прекратить финансирование некоторых агентств, не популярных среди консерваторов, в том числе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), который получает от США около 35 млн долларов в год на программы планирования семьи, и Рамочной конвенция ООН об изменении климата", - говорится в статье.

Израиль и Конгресс США давно критикуют БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), обвиняя его в пропалестинской предвзятости. "Но один дипломат сказал, что БАПОР, возможно, не тронут, так как оно снимает с Израиля обязанность заботиться о некоторых палестинцах, а сам Израиль считает эту программу фактором укрепления стабильности", - передает журналист.