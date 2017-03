14 марта 2017 г. Кейт Аллен и Джордж Паркер | Financial Times Лорды уступили, убрав препятствия с пути Мэй по инициированию "Брекзита" "Тереза Мэй находится на пути к тому, чтобы дать старт официальному процессу по выводу Великобритании из ЕС в последнюю неделю марта: члены парламента поддержали законопроект, дающий ей полномочия, а лорды не пожелали вступать в конфликт на почве своих усилий по смягчению законопроекта", - сообщают Кейт Аллен и Джордж Паркер, корреспонденты The Financial Times. "Несмотря на распространенные слухи, что Мэй инициирует выход уже во вторник, представители правительства заявили в понедельник, что статье 50 Лиссабонского договора будет дан старт не ранее, чем через две недели", - говорится в статье. По словам источника из Вестминстера, министры были обеспокоены тем, что запуск процесса на этой неделе мог "выглядеть так, как если бы [Мэй] пренебрегала союзом" Англии и Шотландии в свете того, что шотландский премьер-министр Никола Стерджен заявила о намерении провести новый референдум по независимости Шотландии. "На Даунинг-стрит опровергли, что Мэй перенесла дату из-за вмешательства премьер-министра Шотландии", - пишут авторы. Как напоминает издание, законопроект по инициированию статьи 50 "вернулся в Палату общин в понедельник вечером, после того как премьер дважды потерпела поражение в Палате лордов за прошедшие две недели. "Лорды, включая группу консерваторов, поддержали предложение предоставить одностороннюю гарантию права проживать в Соединенном Королевстве европейским гражданам, а также - отдельно от этого - план предоставления парламенту права "содержательного голоса" по окончательным условиям сделки о выходе Великобритании". Однако Палата общин признала незаконность обеих поправок лордов. Законопроект в понедельник ночью вернулся в Палату лордов, "где лорды подавляющем большинством проголосовали против своих поправок, что стало завершением законодательного пути законопроекта". "Хотя ожидалось, что некоторые либеральные демократы в Палате лордов будут настаивать, чтобы лорды снова проголосовали по этим двум поправкам, представитель Лейбористской партии дал понять, что у них нет желания продолжать конфронтацию", - информируют авторы. Как только законопроект пройдет через Палату лордов, он будет представлен на одобрение Ее Величества, что может произойти уже во вторник, добавляет издание. Закон войдет в силу после объявления королевского одобрения в обеих палатах британского парламента, и тогда Мэй сможет инициировать статью 50 в любой момент. Тем временем европейские лидеры готовятся к грядущему началу переговоров по "Брекзиту". В воскресенье Дэвид Дэвис, министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС, и Лиам Фокс, британский министр международной торговли, признали, что Соединенное Королевство "готовится к сценарию", при котором придется покинуть ЕС, "так и не заключив сделки", перейдя под условия ВТО. В понедельник, когда Даунинг-стрит вновь задали этот вопрос, там сказали, что Мэй "разделяет точку зрения [министров], согласно которой плохая сделка будет хуже, чем вообще никакой", передают журналисты. Источник: Financial Times