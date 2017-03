14 марта 2017 г. Марк Маккиннон | Globe and Mail Bombardier и Владимир Якунин: таинственный человек, на которого Канада отказывается накладывать санкции В документах, которые прокуратура Швеции на прошлой неделе представила в качестве доказательств по делу о "взятке при отягчающих обстоятельствах", заведенному на сотрудников канадской компании Bombardier Inc., упомянуто имя Владимира Якунина, утверждает журналист The Globe and Mail Марк Маккиннон. "Это одно-единственное упоминание в служебной записке от 2014 года. Но из контекста ясно, что знакомство с Якуниным, одним из наперсников российского президента Владимира Путина, было ключом к осуществлению планов в железнодорожном секторе в России и других частях бывшего СССР - по крайней мере, на момент написания служебной записки", - продолжает автор. "Имя Якунина отсутствует в документах о 100 транзакциях, которые The Globe and Mail изучила в ходе расследования в 2016 году, затронувшего Bombardier Transportation Sweden - шведский филиал Bombardier - и загадочную фирму-прокладку Multiserv Overseas Ltd., которая находится в центре некоторых утверждений, рассматриваемых сейчас в стокгольмском суде. Но был намек: документы о регистрации компании демонстрировали, что Multiserv Overseas была зарегистрирована человеком, которого в российской прессе часто называют деловым партнером Якунина", - говорится в статье. По мнению газеты, еще занятнее, что Канада не наложила на Якунина санкции, введенные "за аннексию Россией Крымского полуострова в 2014 году". Издание сообщает: "Реагируя на расследование The Globe в отношении Multiserv Overseas, Майк Надолски, вице-президент Bombardier по связям с общественностью, уверял, что Multiserv Overseas - законный деловой партнер. Но он признал, что Bombardier действительно лоббировала предложение не включать имя Якунина в санкционный список". "Во внутреннем электронном письме Bombardier от сентября 2015 года, которое было представлено в шведский суд в пятницу, Multiserv Overseas описывается так: "ею владеет менеджмент компаний госсектора, участвовавших в этих сделках, она используется как средство для вывода денежных сумм из госсектора в частные карманы". (Обвинения в Швеции касаются одной-единственной сделки в 2013 году, заключенной Bombardier Transportation Sweden в Азербайджане частично через Multiserv Overseas. Эта сделка была одной из 100 транзакций, которые The Globe рассмотрела при своем расследовании в 2016 году, касавшихся поставок сигнального оборудования Bombardier в Россию через ту же фирму-прокладку)", - говорится в статье. "Расследование The Globe and Mail выявило, что Multiserv Overseas - структура собственности и менеджмента которой постоянно меняется - была основана в 2010 году Юрием Ободовским, давним партнером Якунина", - говорится в статье. "В прошлом году в своей переписке по электронной почте с The Globe and Mail Якунин написал, что лишь "смутно помнит название Multiserv", и заявил, что "просто невозможно", чтобы контракты РЖД заключались неподобающим образом", - пишет газета. Но, по мнению автора, в вышеупомянутой служебной записке от 2014 года "проведена четкая линия между Ободовским (который также является зампредом правления Elteza, совместного предприятия Bombardier и РЖД) и Якуниным", утверждает издание. "В ней говорится, что Ободовский входит в "небольшую группу могущественных людей", которых автор записки называет "партнерами", - пишет издание. Автор цитирует служебную записку: "Партнеры имеют доступ к Якунину и всем ключевым членам менеджмента [РЖД], кроме [одного вице-президента компании]. Также они имеют доступ к почти всем руководителям железных дорог бывших стран СССР. Имея такие связи, они могут влиять на решение, принимаемое с обеих сторон - технической и коммерческой". Источник: Globe and Mail