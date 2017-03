14 марта 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Дело о подмене щавеля гельземиумом? В понедельник в Великобритании состоялось очередное заседание, предваряющее коронерское дознание в отношении смерти Александра Перепиличного. В ноябре 2012 года 44-летний Перепиличный упал замертво во время пробежки недалеко от своего дома в Уэйбридже, графство Суррей. В 2014 году началось коронерское дознание. В ноябре 2016 года британское правительство заявило, что к делу Перепиличного имеют отношение конфиденциальные материалы, которые нельзя предавать огласке на открытых заседаниях. "Смерть россиянина-разоблачителя связали с отравленным супом" - таков заголовок в The Financial Times. В понедельник на заседании прозвучало заявление, что Перепиличный, "возможно, был отравлен высокотоксичным растением, которым подменили обычный ингредиент русского супа", - пишет журналист Нил Бакли. "Первоначально было сочтено, что смерть наступила от естественных причин, но в 2015 году при проверке, предшествовавшей коронерскому дознанию, было заявлено, что в желудке Перепиличного обнаружены следы редкого химического вещества, которое может содержаться в ядовитом растении Gelsemium elegans", - напоминает издание. "Перепиличный помогал инвестфонду Hermitage Capital (нанимателю юриста Сергея Магнитского, позднее избитого до смерти в московской тюрьме) расследовать аферу с налогами на 230 млн долларов, предположительно совершенную российскими чиновниками в союзе с криминальной бандой", - пишет Бакли. Итак, в понедельник "один из юристов заявил, что в день смерти Перепиличный, возможно, съел во время ланча русский суп на основе щавеля; возможно, этот щавель мог быть подменен отравой", - пишет автор. Королевский адвокат Боб Моксон Браун, представляющий интересы страховой компании Legal and General, сказал, что содержимое желудка Перепиличного было "спущено в канализацию" вскоре после его смерти. Но небольшое количество материала, извлеченное из полости в желудке было проанализировано и выяснилось, что в нем содержалось "подозрительное соединение", совпадавшее по атомному весу с неким "растительным ядом". Газета напоминает: "На одном из предыдущих слушаний Hermitage Capital заявил, что Перепиличный (он был бизнесменом и связался с фондом, предложив информацию о преступлении, которое расследовал Магнитский) "опасался за свою жизнь". Юрист фонда сказал, что имя и адрес Перепиличного, наряду с досье о его местонахождении, были также обнаружены в Москве у предполагаемого чеченца-киллера". В понедельник коронер постановил, что 5 июня начнется коронерское дознание по делу Перепиличного. "Полиция упустила из виду ключевые улики в деле россиянина-разоблачителя, которого, по одной из версий, "отравили супом", - сообщает в заголовке The Times. Скоропостижная смерть Перепиличного "встревожила тех, кто наблюдает за Кремлем", - утверждает журналистка Фиона Гамильтон. "Но полиция поспешила отмести версию убийства, хотя Перепиличный незадолго до смерти застраховал свою жизнь, опасался, что его включили в список мафии на ликвидацию, а также сотрудничал со швейцарскими прокурорами, которые расследовали аферу высокопоставленных российских чиновников", - говорится в статье. В понедельник на заседании были перечислены предполагаемые ошибки полиции Суррея. Автор статьи пересказывает заявление вышеупомянутого Моксона Брауна: он "подробно рассказал, как следователи не обратили внимания на угрозы, поступавшие по скайпу от некой организованной преступной группировки. Аналитики полиции заключили, что в компьютерных данных Перепиличного не было ничего важного. Но в суде было заявлено: после прозвучавших на предыдущих опасений сообщения на русском языке были переведены и угрозы - обнаружены". "Моксон Браун сообщил, что лишь один из двух телефонов, которые Перепиличный имел при себе в момент смерти, был осмотрен, а большая часть содержимого его желудка, как и вещества, найденные в его пищеварительном тракте, были выброшены", - говорится в статье. Моксон Браун сказал, что некое химическое соединение, найденное в желудке Перепиличного, совпадает по атомному весу с гельземиумом. "Однако при другом анализе был сделан вывод, что соединения не совпадают; эксперты из ботанического сада Кью сказали, что третий замер ненадежен. Как предполагается, Перепиличный ел щавель, но была "вероятность, что кто-то подменил это другой зеленью". Браун сказал, что некий эксперт взглянул на материалы из пищеварительного тракта и выбросил их, потому что на вид они походили на щавель", - говорится в статье. Со своей стороны, "королевский адвокат Фиона Бартон, представляющая полицию Суррея, заявила: доказательств того, что яд сыграл какую-то роль в смерти Перепиличного, не имеется, и для коронерского дознания нерелевантно рассмотрение расследования", - говорится в статье.