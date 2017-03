14 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Меркель летит к Трампу: непогода в Вашингтоне, тучи над ЕС Мир вот-вот станет иным, пишут СМИ: Британия переходит к жесткой фазе "Брекзита", а выборы в Нидерландах начнут тестировать устойчивость Европы к соблазнам правопопулистов. Разрастающийся конфликт Турции с Европой - тоже очень важное испытание. На этом фоне Ангела Меркель - "решающий голос Европы" - встретится лицом к лицу с "нетрадиционным" президентом США. Уже через 48 часов "мир будет не таким, как сейчас: события последующих двух дней отразятся на глобальных рынках, европейской валюте, изменят лицо Европы и, возможно, приведут к банкротству целой мировой державы", утверждают экономические обозреватели Die Welt. Во вторник может быть подписан закон, после принятия которого британский парламент согласится задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора. А после одобрения королевы Елизаветы II премьер-министр Тереза Мэй подаст заявку в Евросовет. "В результате начнется жесткая часть "Брекзита", - говорит аналитик рейтингового агентства Fitch Джеймс Маккормак. По его словам, неизвестно, какой счет выставит британцам Европа, а "если инвесторы потеряют доверие, стране грозит финансовый кризис, как в 1970-х". Deutsche Bank предрекает, что после начала процедуры британский фунт обесценится на 6%. "Предстоящие выборы в Нидерландах станут началом европейского года супервыборов", - продолжают журналисты. Если победит правый популист Герт Вилдерс, ЕС будет опасаться эффекта домино: "правый край" станет в Европе приемлемым и перспектива победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции уже не будет пугать избирателей. "На этой неделе риск европейской дезинтеграции выглядит значительно реальнее, чем прежде. Многочисленные кризисы, каждый из которых является симптомом и причиной глубочайших проблем континента, сходятся в одной точке одновременно", - пишет обозреватель The New York Times Макс Фишер. "Британия сделала шаг к выходу из ЕС, а Шотландия - к независимости. Крайне правые, как ожидается, добьются хороших результатов на выборах в Голландии. И растущие разногласия между правительствами Турции и Нидерландов высвечивают сложности сохранения единства Европы и силы, которые могут развалить ее", - говорится в статье. "Предстоящие события сами по себе не развалят Европу - она переживала и худшее", - пишет Фишер, но, если подобных кризисов будет достаточно много, они могут привести именно к разрушению. В Нидерландах в среду пройдут общенациональные выборы, на которых крайне правая "Партия свободы", как ожидается, получит хорошие результаты. Эти выборы протестируют, сможет ли ЕС справиться с растущими популистскими движениями, рассуждает автор, напоминая, что Франции и Германии также предстоит голосовать в этом году. Разрастающийся конфликт между Турцией и европейскими правительствами тоже представляет собой важное испытание, говорится далее. Турецкие чиновники совершают поездки по Европе и призывают турецкую диаспору проголосовать в пользу референдума, который может привести к принятию в стране новой конституции, значительно расширяющей полномочия президента Эрдогана, поясняет издание. Германия и Нидерланды запретили эти митинги, в ответ Эрдоган обвинил обе страны в нацизме. Смогут ли Европа и Турция по-прежнему ладить? Это вопрос ценностей в то время, как Европа качнулась в сторону популизма, а Турция - авторитаризма. Но это и практический вопрос: Европа нуждается в помощи Турции, чтобы остановить прибытие беженцев, значительный приток которых, в свою очередь, может усилить позиции крайне правых в опасный момент, рассуждает Фишер. Великобритания приближает "Брекзит", а он нанесет серьезный урон как британской экономике, так и европейскому единству, продолжает автор. В то же время Никола Стерджен, первый министр Шотландии, призвала провести новый референдум о независимости страны. "Великобритания может распасться, хотя пока еще рано говорить о такой вероятности", - пишет автор. В таком контексте Трамп готовится встретиться с Меркель, "решающей фигурой в ЕС", как пишут Энтони Файола и Стефани Кирхнер в The Washington Post. "Он попытался закрыть дверь для мусульманских беженцев. Она ее открыла. Он называет себя жестким переговорщиком. Она - мастер выстраивать консенсус с ровным темпераментом. Он хочет поставить Америку на первое место. Она - прежде всего, глобалист", - говорится в статье. "Лицом к лицу два лидера, у которых так мало общего, запоздало попытаются выковать отношения, которые могут определить будущее трансатлантических связей", - пишут журналисты. Визит, изначально намеченный на вторник, перенесен на пятницу из-за погоды в Вашингтоне. Хотя Меркель была одной из "боксерских груш" Трампа во время его кампании, она готова оставить это в стороне. "Примет ли Трамп этот подарок, можно только гадать, но визит Меркель, несомненно, привлечет внимание к серьезным опасениям Берлина по поводу его нетрадиционного президентства: тут и страхи по поводу надвигающейся торговой войны и подрыва Евросоюза, и тревоги из-за жесткого подхода к принятию решений по Ближнему Востоку, которые могут спровоцировать новый кризис с беженцами", - говорится в статье. "Меркель хочет продемонстрировать политическому миру в Германии и Европе, что она в состоянии справиться с Трампом, - сказал Джозеф Дженнинг, глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям. - Меркель знает, что часть стратегии Трампа - запугивать партнеров по переговорам". "Германия не имеет ни намерения, ни сил становится предводительницей западного мира", - полагает обозреватель Der Standard Пауль Лендвай. "Несмотря на все рассуждения на эту тему, на фоне проблем, обрушившихся на Европу, ФРГ рискует оказаться скорее в изоляции. Поэтому визит Меркель в Вашингтон - это поездка в неизвестность. Для расколотой Европы, которой угрожает агрессивность диктаторов Эрдогана и Путина, непредсказуемость Трампа - прежде всего хаотическое состояние дел с Россией - становится опасным вызовом". "Вопрос о том, сможет ли канцлер влиять на будущий внешнеполитический курс администрации США, в первую очередь в отношении России и глобальной торговли, пока остается открытым. Но в любом случае Германия - не козел отпущения для всякого рода национал-популистов, а необходимый как никогда со времен Второй мировой войны якорь безопасности в мире, который трещит по швам", - подытоживает автор.