НАТО под прицелом Москвы

"Североатлантический альянс становится мишенью для все более демонстративных российских операций", - пишет журналистка Натали Гибер в рамках серии материалов Le Monde под заголовком "Информационные войны Кремля".

НАТО представляет собой значимую мишень среди организаций "так называемого мирового либерального порядка", против которого выступил в Мюнхене 18 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, говорится в статье.

"Уже на этапе информационной борьбы российские медийные кампании объявляют "провокациями" учения НАТО в Балтийском море и "агрессией" перегруппировки войск на земле союзников в Восточной Европе (в странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии), решение по которым было принято в 2014 году после аннексии Крыма. Немецкие солдаты, размещенные в Литве в начале 2017 года, также стали мишенью для ложных обвинений в изнасиловании, о раскрытии которых писал в феврале немецкий еженедельник Der Spiegel", - передает журналистка.

"Недавно НАТО скорректировало свою собственную доктрину в области кибербезопасности. Однако этой организации сложно действовать в рамках зеркального ответа по отношению к российскому населению. "США не удалось распространить в России свое видение украинского кризиса, хотя были предприняты определенные инициативы, такие как стратегическая коммуникация НАТО, систематический обзор о российской дезинформации или различные публикации на русском языке", - указывает Селин Маранже из Института стратегических исследований Военной школы (Irsem) в Париже.

"Наравне с полетами истребителей-бомбардировщиков и проходами военных кораблей у границ натовского пространства, подобные российские информационные операции, становясь все более демонстративными, воспроизводят "жестикуляцию" в военном значении этого слова", - уверена Гибер. "США, которые считают себя главными мастерами в области новых технологий и вписали в оборонные доктрины информационное господство как один из основополагающих принципов военной мощи, вдруг столкнулись с довольно непривычной идеей о российском превосходстве", - отмечает Даниэль Вантр, завкафедрой киберобороны и кибербезопасности в военной школе в Сен-Сире.

"Североатлантический альянс силен своими 28 государствами-членами, он доминирует в плане военных средств, но его единство также находится под напряжением", - полагает Гибер. "Возможность воспрепятствовать, в нужное время, консенсусу в недрах НАТО, чтобы привести в действие обязательства, связанные со статьей 5 Североатлантического договора (предусматривающей, что вооруженное нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом), стала бы высшей целью российской информационной войны", - подчеркивает Кейр Джайлз, британский эксперт, который недавно написал учебное пособие о российской информационной войне для Оборонного колледжа НАТО.