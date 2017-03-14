Психоз вокруг подросткового суицида в российском Facebook

"Культ суицида или городская легенда? "Группы смерти", призывающие к добровольной смерти, сеют панику в России", - пишет московский корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"Ужасающая молва широко разошлась в прошлую пятницу среди российских родителей: их детей кто-то подталкивает к самоубийству с помощью "Игры в синего кита". "Кто-то" - это загадочные личности, рассылающие призывы к добровольной смерти по самым популярным социальным сетям России: "ВКонтакте" и Instagram, - сообщает журналист. - По этим сетям с быстротой молнии распространилось официальное предупреждение: "Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано довести до сведения всех родителей, что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5 тыс. человек). Не отпускайте от себя вашего ребенка ни на секунду!"

Нервы у многих родителей не выдерживают, свидетельствует корреспондент. "Когда закончится этот кошмар?" - взволнованно воскликнул Андрей К., отец пятерых детей. "Школы и родители в панике, а наши силы правопорядка не шевелятся, - пояснил он журналисту. - Пусть тогда закроют "ВКонтакте", раз они не способны действовать!" Тем более, что это явление достигло даже Франции.

"Многие российские СМИ лили воду на мельницу этим слухам. Сначала претендующее на сенсацию расследование "Новой газеты" в мае 2016 года донесло до широкой публики информацию о существовании "групп смерти". Машина была запущена на полную мощность, и новостью завладело телевидение, - говорится в статье. - "Только в Москве насчитывается 20 тыс. несовершеннолетних кандидатов на самоубийство", - сообщил телеканал REN в августе прошлого года".

Политические руководители внесли свой вклад в эти паникерские заявления. "Сейчас существует попытка создать систему умертвления нации путем заставления наших детей покончить жизнь самоубийством", - публично объявил 8 марта губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. По его мнению, "в нашей стране работает серьезная сеть, даже более страшная, чем "Исламское государство"* (...) Причем за каждую смерть платят, а если это еще и одаренный ребенок - платят вдвойне".

"Владимир Путин способствовал распространению этого явления средствами массовой информации, заявив через несколько дней на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России: "В информационной сфере появилась еще одна угроза. (...) Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид". В процессе подготовки находится закон о внесудебной блокировке групп в интернете и новая статья о "доведении до самоубийства", которая может быть добавлена в российский Уголовный кодекс", - передает Гриншпан.

"Виртуальный и анонимный характер угрозы порождает извращенные домыслы. На фоне военного конфликта с Украиной находятся те, кто обвиняет "украинских националистов" в "ведении гибридной войны против России". Другие, например Андрей К., воображают некий "социальный эксперимент, который проводит правительство, чтобы проверить, до какой степени можно манипулировать общественным мнением". Наконец, многие обеспокоены тем, что возникшая паника будет использована как повод еще больше усилить интернет-цензуру", - комментирует Гриншпан.

"Пятничный слух про "5 тыс. самоубийств" был признан вымыслом, опровергнутым полицией. Но под этим густым параноидальным дымом тлеет настоящий пожар. Россия уже в течение десяти лет держит незавидный мировой рекорд по самому высокому показателю суицида среди несовершеннолетних", - указывает журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.