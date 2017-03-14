Почему кладезь информации Wikileaks о хакерской активности ЦРУ - благо для России

"Недавний кладезь документов, обнародованных WikiLeaks с претензией на разоблачение "всего" арсенала хакерских инструментов ЦРУ, может, в конечном итоге, навредить ведомству так же сильно, как и разоблачения шпионов времен холодной войны, Олдрича Эймса и Роберта Ханссена. Но слив также стал очень полезным инструментом пропаганды для Москвы", - пишет Оуэн Мэттьюз в европейской версии американского журнала Newsweek.

После того, как WikiLeaks обнародовал документы, российские государственные СМИ "тут же ухватились" за один из пунктов публикации, "утверждая, что ЦРУ - а не хакеры, поддерживаемые Москвой - стоит за серией политически вредоносных утечек из Демократической партии прошлым летом", говорится в статье.

"Очевидно, что оперативники ЦРУ проводили свои тайные операции, маскируясь под так называемых российских хакеров", - цитирует автор генерала Николая Ковалева, который был предшественником Владимира Путина на должности главы ФСБ с 1996 по 1998 год.

"Сенсационное заявление Ковалева основывается на одной из частей доклада WikiLeaks, описывающей рабочую группу ЦРУ под названием UMBRAGE, которая, как утверждается, имела задание искать пути маскировки американских кибератак в качестве работы хакеров из других стран", - говорится в статье. "При помощи UMBRAGE и связанных с ней проектов ЦРУ может не только увеличить общее число видов атак, но и сбить со следа тех, кто ищет виновников, оставив "отпечатки" групп, чьи техники атак были украдены", - заявляет WikiLeaks в своем кратком изложении сути документов, упоминая тот факт, что UMBRAGE копировала подписи российских хакеров.

"Однако, - пишет автор, - утверждения WikiLeaks по поводу опубликованных сайтом материалов ЦРУ вводят в заблуждение". Согласно слитому секретному досье, говорится в статье, "UMBRAGE действительно отвечала за копирование инструментов и методов других хакеров, но не для того, чтобы прикрывать следы американских хакеров. На самом деле, это было сделано с целью создания библиотеки готовых испытанных хакерских инструментов, которые избавили бы их от необходимости писать свои собственные".

Как пишет издание, в других документах в секретном досье, опубликованном WikiLeaks, "действительно говорится о способах прикрытия следов хакеров, однако эти методы не упоминают использование операций "под ложным флагом" с целью приписать их иностранным хакерам - то, что WikiLeaks утверждает в своем кратком изложении". Автор цитирует журналистку сайта The Intercept Ким Зеттер, по словам которой специалисты не нашли "документы в тайном досье WikiLeaks, говорящие об обмане судебных следователей путем сваливания атак на Россию".

"В то же время, - продолжает журналист, - документы WikiLeaks стали такой манной для российской пропаганды, что американские политики - в основном демократы - обвинили Москву в том, что она стоит за сливом". Однако у этой гипотезы есть изъян, отмечает издание: профессионалы из сферы разведки на Западе и в России считают, что 100 миллионов обнародованных строк кода были бы куда более ценными при сохранении их в тайне.

Как рассказал изданию один высокопоставленный европейский чиновник, занимающийся вопросами российской кибербезопасности и пожелавший остаться анонимным, судебная экспертиза материала говорит о том, что источником WikiLeaks скорее было "недовольное лицо или лица вроде Эдварда Сноудена", а не российская хакерская операция.

И действительно, говорится в статье, WikiLeaks заявляет о том, что анонимный источник сайта слил засекреченный материал, чтобы поднять "вопросы политики, которые срочно нуждаются в публичном обсуждении, включая опасения, что хакерский потенциал ЦРУ превышает его полномочия, а также проблему общественного контроля над агентством".

"Российские СМИ к этому совету прислушались, ухватившись за те части доклада, где говорилось об использовании смартфонов и телевизоров в качестве инструментов слежки, тем самым желая вызвать подозрения, что все изготовленные на Западе электронные устройства на самом деле являются инструментами шпионажа. И это тоже в каком-то роде победа пропаганды", - подытоживает автор.