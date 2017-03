14 марта 2017 г. Макс Фишер | The New York Times Европе предстоят четыре жизненно важных испытания. Сможет ли она избежать распада? "На этой неделе риск европейской дезинтеграции выглядит значительно реальнее, чем прежде. Многочисленные кризисы, каждый из которых является симптомом и причиной глубочайших проблем континента, сходятся в одной точке одновременно", - пишет обозреватель The New York Times Макс Фишер. "Британия сделала шаг к выходу из ЕС, а Шотландия - к независимости. Крайне правые, как ожидается, добьются хороших результатов на выборах в Голландии. И растущие разногласия между правительствами Турции и Нидерландов высвечивают сложности сохранения единства Европы и силы, которые могут развалить ее", - говорится в статье. "Предстоящие события сами по себе не развалят Европу - она переживала и худшее. Но они представляют собой более масштабные силы, которые, если подобных кризисов будет достаточно много, могут привести именно к разрушению Европы", - пишет Фишер. В Нидерландах в среду пройдут общенациональные выборы, на которых крайне правая "Партия свободы", как ожидается, получит хорошие результаты. Эти выборы протестируют, сможет ли Евросоюз, в странах-членах которого - во Франции и Германии - в этом году также предстоят масштабные выборы, справиться с растущими популистскими движениями, рассуждает автор. Крайне правые вряд ли придут к власти, полагает Фишер, но будет расти давление на власти, в тем чтобы они проводили популистскую политику - антимигрантскую или ослабляющую европейскую интеграцию. "Разрастающийся конфликт между Турцией и европейскими правительствами также представляет собой очень важное испытание", - говорится далее. Турецкие чиновники совершают поездки по Европе и проводят митинги, на которых призывают турецкую диаспору проголосовать в пользу референдума в следующем месяце, который может привести к принятию в стране новой конституции, значительно расширяющей полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поясняет издание. Германия и Нидерланды запретили эти митинги, и Эрдоган отреагировал на это, обвинив обе страны в нацизме. Автор считает, что этот эпизод не так уж опасен, но он "представляет собой проверку того, смогут ли Европа и Турция по-прежнему ладить". Это вопрос ценностей в то время, как Европа качнулась в сторону популизма, а Турция - авторитаризма. Но это и практический вопрос: Европа нуждается в помощи Турции, чтобы остановить прибытие беженцев, значительный приток которых, в свою очередь, может усилить позиции крайне правых в опасный момент, рассуждает Фишер. "Британский парламент одобрил законопроект, который позволит премьер-министру Терезе Мэй официально обратиться к статье 50 договора ЕС, в котором разъясняются правила выхода государства-члена", - говорится в статье. "Брекзит" выглядит все более вероятным, что нанесет серьезный урон как британской экономике, так и европейскому единству. В то же время Никола Стерджен, первый министр Шотландии, призвала провести новый референдум о независимости страны. В ходе первого референдума большинство шотландцев выразили желание остаться в ЕС, и "Брекзит" стал для многих доказательством того, что шотландские и английские избиратели имеют разное представление о судьбе страны и что более многочисленные англичане будут продолжать навязывать Шотландии свою консервативную политику, отмечает автор. "Не столь заметными оказались выборы, недавно прошедшие в Северной Ирландии, на которых значительных успехов добилась "Шинн Фейн" - националистическая партия, которая призывает к выходу Северной Ирландии из состава Великобритании и к воссоединению с Ирландией", - говорится в статье. "Великобритания может распасться, хотя пока еще рано говорить о такой вероятности", - заключает Фишер. Источник: The New York Times