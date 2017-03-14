Европе предстоят четыре жизненно важных испытания. Сможет ли она избежать распада?

"На этой неделе риск европейской дезинтеграции выглядит значительно реальнее, чем прежде. Многочисленные кризисы, каждый из которых является симптомом и причиной глубочайших проблем континента, сходятся в одной точке одновременно", - пишет обозреватель The New York Times Макс Фишер.

"Британия сделала шаг к выходу из ЕС, а Шотландия - к независимости. Крайне правые, как ожидается, добьются хороших результатов на выборах в Голландии. И растущие разногласия между правительствами Турции и Нидерландов высвечивают сложности сохранения единства Европы и силы, которые могут развалить ее", - говорится в статье.

"Предстоящие события сами по себе не развалят Европу - она переживала и худшее. Но они представляют собой более масштабные силы, которые, если подобных кризисов будет достаточно много, могут привести именно к разрушению Европы", - пишет Фишер.

В Нидерландах в среду пройдут общенациональные выборы, на которых крайне правая "Партия свободы", как ожидается, получит хорошие результаты. Эти выборы протестируют, сможет ли Евросоюз, в странах-членах которого - во Франции и Германии - в этом году также предстоят масштабные выборы, справиться с растущими популистскими движениями, рассуждает автор.

Крайне правые вряд ли придут к власти, полагает Фишер, но будет расти давление на власти, в тем чтобы они проводили популистскую политику - антимигрантскую или ослабляющую европейскую интеграцию.

"Разрастающийся конфликт между Турцией и европейскими правительствами также представляет собой очень важное испытание", - говорится далее.

Турецкие чиновники совершают поездки по Европе и проводят митинги, на которых призывают турецкую диаспору проголосовать в пользу референдума в следующем месяце, который может привести к принятию в стране новой конституции, значительно расширяющей полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поясняет издание. Германия и Нидерланды запретили эти митинги, и Эрдоган отреагировал на это, обвинив обе страны в нацизме.

Автор считает, что этот эпизод не так уж опасен, но он "представляет собой проверку того, смогут ли Европа и Турция по-прежнему ладить".

Это вопрос ценностей в то время, как Европа качнулась в сторону популизма, а Турция - авторитаризма. Но это и практический вопрос: Европа нуждается в помощи Турции, чтобы остановить прибытие беженцев, значительный приток которых, в свою очередь, может усилить позиции крайне правых в опасный момент, рассуждает Фишер.

"Британский парламент одобрил законопроект, который позволит премьер-министру Терезе Мэй официально обратиться к статье 50 договора ЕС, в котором разъясняются правила выхода государства-члена", - говорится в статье. "Брекзит" выглядит все более вероятным, что нанесет серьезный урон как британской экономике, так и европейскому единству.

В то же время Никола Стерджен, первый министр Шотландии, призвала провести новый референдум о независимости страны.

В ходе первого референдума большинство шотландцев выразили желание остаться в ЕС, и "Брекзит" стал для многих доказательством того, что шотландские и английские избиратели имеют разное представление о судьбе страны и что более многочисленные англичане будут продолжать навязывать Шотландии свою консервативную политику, отмечает автор.

"Не столь заметными оказались выборы, недавно прошедшие в Северной Ирландии, на которых значительных успехов добилась "Шинн Фейн" - националистическая партия, которая призывает к выходу Северной Ирландии из состава Великобритании и к воссоединению с Ирландией", - говорится в статье.

"Великобритания может распасться, хотя пока еще рано говорить о такой вероятности", - заключает Фишер.