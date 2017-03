14 марта 2017 г. Джеймс Кантер, Эндрю И. Крамер, Стэнли Рид | The New York Times "Газпром" пошел на уступки в газовом соглашении с ЕС, но над российским гигантом продолжают нависать проблемы "После продолжавшихся с перерывами почти два года переговоров "Газпром" в понедельник приблизился на один шаг к разрешению давнего конфликта с европейскими антимонопольными регулирующими структурами, критически относящимися к господству компании на региональных рынках природного газа", - пишет The New York Times. "Тем не менее, проблемы компании имеют более глубокие корни", - отмечают авторы статьи. "Газпром" столкнулся с более узкими границами прибыли дома в связи с повышением конкуренции на внутреннем рынке и за границей из-за давления европейских регулирующих органов. Некоторые крупные проекты также либо отстают от графика, либо были отложены", - говорится в статье. В дальнейшей перспективе компании коснется повышение спроса на энергию из возобновляемых источников. "Однако в понедельник энергетический гигант получил хорошие новости", - пишет издание. В апреле 2015 года Еврокомиссия выдвинула против компании обвинения в нарушении региональных антимонопольных правил, напоминает газета. В понедельник комиссия заявила, что она предварительно приняла обязательства "Газпрома" принять меры для исправления ситуации. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер могла бы потребовать выплаты большого штрафа и заставить компанию изменить способы ведения бизнеса, но пока что она этого не сделала, пишет издание. "Если это соглашение войдет в силу, она сможет оштрафовать "Газпром" на сумму до 10% его всемирных доходов за любое его нарушение", - говорится в статье. "Это может стать сигналом уменьшения, по крайней мере, некоторых проблем в отношениях России и Европы, которые годами находились в конфликте из-за того, что чиновники в Брюсселе называют агрессивной тактикой Москвы в управлении поставками энергоносителей в регион с целью добиться дипломатических уступок", - пишет издание. "Этот шаг не стал последним словом в споре - у клиентов и конкурентов "Газпрома" есть семь недель на то, чтобы дать свой комментарий. Процесс экспертного анализа, обычная мера при урегулировании антимонопольных споров с участием Еврокомиссии, приводил к тому, что она отказывалась от некоторых соглашений в прошлом, но подобный исход был довольным редким", - отмечают авторы. Издание перечисляет такие негативные для "Газпрома" общие факторы, как падение цен на нефть, к которым привязаны многие из экспортных контрактов компании, переизбыток газа на внутреннем рынке и расширение продаж сжиженного природного газа во всем мире. "Внутренние экономические проблемы России также имеют свои последствия. Налоговый дефицит означает меньше капитала для инвестиций в энергетические проекты, в то время как те из них, что осуществляются на данный момент, отстают от графика", - пишет издание. В качестве примера оно приводит прогнозируемые экспертами задержки в реализации проекта строительства газопровода в Китай "Сила Сибири". В регионе неуклонно растет использование энергии из альтернативных источников. К 2020 году возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, будут полностью удовлетворять прогнозируемый спрос на континенте, считает Кингсмилл Бонд, энергетический аналитик исследовательской фирмы Trusted Sources. Еврокомиссия заявила, что "Газпром" пообещал снять ограничения на перепродажу газа; гарантировать то, что цены на газ для Центральной и Восточной Европы будут формироваться на конкурентной основе, и не принимать мер в связи с какими-либо преимуществами в отношении газовой инфраструктуры, которые он получил из-за своей доминирующей позиции на рынке, передает газета. "Европейский регулятор, похоже, нашел удобный способ выйти из этого чрезвычайно сложного политического дела", - считает Николя Пети, профессор Университета Льежа. Источник: The New York Times