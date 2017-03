14 марта 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Будущее российского озера зависит от туристов и туалетов "Туалеты - главный предмет разговоров на озере Байкал в эти дни, по крайней мере, среди людей с экологическим сознанием", - пишет журналист Нил Макфаркуар в американской газете The New York Times. - Годами главным воплощением зла для них был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, располагавшийся на побережье и изрыгавший загрязнения в великолепное озеро, которое содержит примерно пятую часть пресных вод (не в виде льда) на поверхности Земли". Однако, после того как три года назад комбинат закрылся, рассказывает автор, битва за сохранение озера переключилась на другие темы. "Некоторые считают, что новая борьба даже сложнее, - говорится в статье. - Потребуется изменить повседневные привычки людей, которые издавна живут в этом удаленном уголке Сибири, а также контролировать растущий приток в основном китайских туристов, для которых озеро стало романтичным направлением для путешествий". "Легко было говорить: виноват комбинат, он нехороший, - отметила в беседе с автором 55-летняя Марина Рихванова, которая сделала защиту озера целью своей жизни. - Гораздо сложнее сказать, что виноват я, потому что проблема в моем туалете". Как рассказывает издание, когда Рихванова впервые появилась на Байкале в 1990-е годы, требуя закрыть комбинат, жители презирали ее, так как она подвергала угрозе единственного работодателя в округе. "Кто-то еще продолжает таить негодование, но многие из тех, кто хотел иметь стабильное рабочее место на государственной фабрике, переехали, и менталитет поменялся", - пишет автор. Рихванова, рассказывает газета, потратила экологическую премию в размере 25 тыс. долларов на спонсирование девяти из 60 проектов, представленных на конкурс, который она организовала для жителей с целью создания экологичных рабочих мест. "Нужно было преодолеть советскую инертность и заставить людей поверить в себя", - рассказывает она. Однако больше всего экологи озабочены туристическим бумом, говорится в статье. "От Пекина до Иркутска - всего 3 часа на самолете". Китайские туристы устремились на Байкал после падения рубля в 2014 году, объясняет автор. "Команда российских и китайских инвесторов недавно объявила о своих планах потратить более 11 млрд долларов на строительство гостиниц и другой инфраструктуры для туристов", - пишет газета. Экологи обеспокоены тем, что, если план будет осуществлен, жизнь на озере не только превратится в "бордель", но будет также "нанесен вред экологии". Директор Байкальского государственного природного биосферного заповедника Василий Сутула рассказал изданию, что подумывает о том, чтобы добавить в центре для посетителей озера подписи на китайском под описаниями флоры и фауны. Однако Сутула заявил, что "если место для этого не готово, о каких туристах можно говорить", добавив, что "важнее подписей на китайском - туалеты, экологические тропинки и домики для гостей". "При огромном размере России сложнее всего здесь донести мысль о том, что ресурсы ограничены, - размышляет автор. - При загрязнении почвы или воды всегда можно было найти новые в другом месте. Именно такое отношение и пытается изменить природный заповедник". По мере того, как озеро привлекает все больше людей, пишет издание, "экологи сосредоточены на практически полном отсутствии как водоочистительных заводов, так и биологических туалетов, которые производят компост, а не сточные воды". "Туалеты, кухни - все загрязняющие вещества оттуда текут в почву, а потом прямиком в озеро Байкал", - сказала газете Рихванова. "Предприниматели пытаются внедрять новшества вроде экологичных отелей, выращивающих саженцы местных вымирающих растений, - говорится в статье. - Организация "Великая Байкальская тропа" привлекает тысячи волонтеров каждое лето, которые помогают прокладывать прогулочные тропы, она также планирует построить экологичные туалеты". "Все это говорит об изменившемся менталитете, однако Рихванова считает преждевременным говорить, что битва за Байкал выиграна", - подытоживает автор. Источник: The New York Times