14 марта 2017 г. Брюс Блэр | The New York Times Почему наше ядерное оружие могут взломать хакеры? "США испытывают искушение воспользоваться своим превосходством в кибервойне, чтобы "стреножить" ядерные силы Северной Кореи или других противников. В качестве новой формы ПРО кибервойна, кажется, предоставляет возможность предотвращать ядерные удары, не запустив ни одной ракеты с ядерной боеголовкой", - пишет основатель организации по борьбе за ядерное разоружение Ground Zero Брюс Блэр в статье для The New York Times. "Но, как и со многими вопросами, связанными с ядерным оружием, интенсификация этой стратегии имеет свой недостаток: силы США также уязвимы для подобных атак", - говорится в статье. "У нас была такая ахиллесова пята не так давно. Ракеты Minuteman были уязвимы для кибератак с целью вывести их из строя, и никто это не понимал в течение многих лет. Если бы не любознательность и настойчивость президента Барака Обамы, она бы, возможно, так и не была обнаружена и устранена", - пишет Блэр. "В 2010 году 50 ракет Minuteman с ядерными боеголовками, находящиеся в пусковых шахтах в Вайоминге, загадочным образом исчезли с мониторов пусковых бригад почти на час", - сообщает он. "Это была ужасная сцена, и опасения дошли до самого Белого дома. Хакеры постоянно бомбардировали наши ядерные сети, и считалось возможным, что они преодолели систему сетевой защиты. ВВС быстро установили, что в блокировке повинна неправильно установленная монтажная плата в компьютере в подземном бункере, и проблема была решена", - говорится в статье. "Однако президента Обаму это не удовлетворило, и он распорядился продолжить расследование и поиск подобных же слабых мест. И действительно, были обнаружены неполадки, по данным сотрудников, участвовавших в расследовании", - пишет издание. "Одна из этих неполадок имела отношение к пусковым шахтам ракет Minuteman, связь которых с интернетом могла позволить хакерам вызвать блокировку систем управления полетом ракет, приведя их в негодность, на исправление чего потребовались бы дни или недели", - говорится в статье. Одной из временных мер против таких угроз могло бы стать выведение американских и российских стратегических ядерных ракет из состояния повышенной боеготовности, считает автор. Он перечисляет ряд других мер, среди которых особо отмечает договоренности с противником о "красных линиях". "Самая четкая "красная линия" должна была бы запретить кибервторжения в сеть, связанные с атомным оружием. Несмотря на свою привлекательность, кибервойна рискует привести к ядерному аду", - заключает Блэр. Источник: The New York Times