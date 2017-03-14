Евросоюз продлевает санкции против приближенных Путина

Евросоюз продлил санкции, наложенные на некоторых представителей ближнего круга российского президента Владимира Путина и пророссийских сепаратистов, еще на полгода, сообщает Der Spiegel. "Оценка ситуации не дает оснований для изменение санкционного режима", - заявили в ЕС.

Всего меры коснулись 150 человек, причастных к началу конфликта на Украине: их имущество в ЕС остается "замороженным", а въезд в страны Евросоюза - закрытым. Помимо физлиц, санкции введены против 37 компаний и организаций. Обязательным условием для их отмены европейцы называют полную реализацию минских договоренностей для достижения мира на Украине, напоминает корреспондент. В последнее время "никакого прогресса не наблюдается", говорится в статье.

Среди самых известных имен в черном списке ЕС оказались зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин, советник президента Сергей Глазьев, а также бизнесмен и миллиардер Аркадий Ротенберг, считающийся приближенным и союзником Путина.

Между тем санкции практически не сказываются на лицах, против которых они введены, если те не имеют имущества и счетов в ЕС и у них нет желания ездить в Европу. По данным источников, близких к руководству ЕС, вероятно, так и есть для большинства из 150 фигурантов списка.

Куда более действенной мерой, добавляет Der Spiegel, являются экономические санкции против России, которые ЕС продлил в декабре еще на полгода, до 31 июля 2017. Они касаются российских банков, оборонных компаний и нефтегазовой отрасли. Следующая проверка на предмет продления санкций состоится летом.