Европейцы стали тратить больше денег на оборону - но крайне медленно

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил в Брюсселе годовой отчет Североатлантического альянса, из которого следует, что "в 2016 году европейские государства НАТО тратили на оборону 1,47% от ВВП. При этом в предыдущем году этот показатель находился на уровне 1,43%", пишет Маркус Бекер на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

Страны-партнеры НАТО, как напоминает издание, еще в 2014 году на саммите в Уэльсе договорились о минимальной границе военного бюджета в 2% для каждой страны с 2015 года. Но с нынешним темпом, как отмечает автор, "европейцам и канадцам понадобится 13 лет для достижения этого усредненного показателя".

Как бы то ни было, это всего лишь усредненный показатель. На самом деле различия внутри Европы предельно велики: к примеру, кроме США, свыше 2% на оборону тратят только Великобритания, Греция, Эстония и Польша. В Германии, напротив, на оборону тратится только 1,2% от ВВП.

Более того, в Германии имеются большие сомнения относительно того, стоит ли стране поднимать расходы на оборону до 2%. В частности, большие сомнения есть даже внутри партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), не говоря уже о немецкой оппозиции. "Удвоение бюджета на оборону попросту несбыточно", - уверен председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Вольфганг Хельмих.

Многие эксперты также считают, что простое удвоение бюджетов не даст никаких результатов, добавляет Der Spiegel.