Роль Германии

"Германия в целом и канцлер Ангела Меркель в частности являются излюбленными мишенями для нападок левых и правых популистов из ЕС", - замечает комментатор Der Standard Пауль Лендвай. Всплески раздражения тех же польских правых националистов во главе с влиятельным политиком Ярославом Качиньским "на фоне внушительных финансовых вливаний из Брюсселя в бюджет страны не так опасны для будущего всего ЕС, как последствия "Брекзита" или предстоящие выборы в Нидерландах и, тем более, во Франции".

"Левые популисты в Италии и Греции практически всегда связывают свои антиевропейские высказывания с выпадами в адрес правительства Меркель", - говорится в статье. Тем временем президент Турции, "ослепленный жаждой власти, обрушивает беспрецедентные канонады ругательств на Берлин в связи с запретом на предвыборные выступления ведущих турецких политиков в Германии".

"Германия, - уверен Лендвай, - в противовес политике умиротворения, проводимой некоторыми небольшими европейскими государствами, остается надежной скалой и в вопросе сохранения санкций, наложенных на Россию из-за управляемого из Кремля конфликта на востоке Украины".

Однако "Германия не имеет ни намерения, ни сил становится предводительницей западного мира", полагает обозреватель. "Несмотря на все рассуждения на эту тему на фоне проблем, обрушившихся на Европу, и будущих угроз ФРГ рискует оказаться скорее в изоляции. Поэтому предстоящий на этой неделе визит Меркель в Вашингтон - это поездка в неизвестность. Для расколотой Европы, которой угрожает агрессивность диктаторов Эрдогана и Путина, непредсказуемость Трампа - прежде всего хаотическое состояние дел с Россией - становится опасным вызовом".

"Вопрос о том, сможет ли канцлер влиять на будущий внешнеполитический курс администрации США, в первую очередь в отношении России и глобальной торговли, пока остается открытым. В любом случае Германия - не козел отпущения для всякого рода национал-популистов, а необходимый как никогда со времен Второй мировой войны якорь безопасности в мире, который трещит по швам", - подытоживает автор.