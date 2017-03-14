СДПГ и "Зеленые" требуют от Зеехофера больше критики в адрес России

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и немецкие "Зеленые" выступили с требованием о том, чтобы "во время своего предстоящего визита в Россию премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер не только высказался за налаживание более тесных экономических связей между Россией и Баварией, но и затронул бы темы противоречащей международному праву аннексии Крыма, действий России в Сирии и ситуации с правами человека в РФ", сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

На этот раз, как напоминает издание, Зеехофер отправится в Россию с делегацией из 60 человек, представляющих немецкую политику, бизнес, науку и сельское хозяйство. В частности, в состав делегации войдут министр экономики Баварии Ильзе Айгнер, министр культуры Людвиг Шпэнле, министр сельского хозяйства Хельмут Бруннер, а также журналисты и представители оппозиции, которые за два дня до поездки выскажут свои мнения.

Как отмечают в обеих партиях, "стороны должны говорить друг с другом, но это должно происходить не так, как во время последнего визита Зеехофера в начале 2016 года". Тогда Зеехофер назвал "благородным" то, что Путин якобы не вмешивается в миграционную политику Германии. Как заявил глава фракции СДПГ в баварском парламенте Маркус Риндершпахер, "эта точка зрения сомнительна особенно на фоне того, что тогда каждый день на Алеппо сыпалось до 12 тыс. российских бомб". Также, продолжил Риндершпахер, "вызывает вопросы и то, что Зеехофер преуменьшает серьезность войны на Украине и называет ее перестрелками".

Помимо этого, по мнению главы фракции СДПГ, "неправильна и высказанная Зеехофером позиция по односторонней отмене санкций, которые ЕС ввел в связи с российской аннексией Крыма", а также "масштабы страданий баварского бизнеса от российских контрсанкций". Риндершпахер признал, что российское эмбарго на молоко, сыр и мясо, конечно же, "печально", но в целом "в 2016 году Бавария, по данным регионального министерства сельского хозяйства, экспортировала рекордные объемы продукции".

Председатель фракции "Зеленых" в баварском ландтаге Катарина Шульце уверена, что "куда важнее вопроса о хороших экономических связях с Россией является тема прекращения кровопролития на востоке Украины". По ее мнению, баварский премьер "должен лично поддержать европейские санкции". Более того, "Зеленые" обратились в письме с требованием к Зеехоферу, чтобы тот во время визита в Россию встретился с представителями гражданского общества. "Нельзя забывать о своих ценностях после пересечения границы", - подчеркивает Шульце.

Сам Зеехофер, как добавляет Sueddeutsche Zeitung, заявил, что не понимает нынешнего ажиотажа, и заметил, что он всегда обращает внимание на то, что он считает "противоречащим международному праву".