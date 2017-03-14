Что, если Эрдоган выйдет из миграционной сделки?

В споре с Европой президент Турции имеет на руках козырь. В беседе с Tagesanzeiger один из идеологов миграционного соглашения Геральд Клаус говорит о возможных последствиях разрыва договоренностей.

"Угрозы со стороны Турции звучат все более мрачно, почти по-библейски: если Европа не будет вести себя справедливо в отношении Турции, та готова снова открыть врата и наводнить Европу - в данном случае беженцами. Европа поставила себя в уязвимое положение, дав возможность для подобного шантажа - в подобном ключе высказываются противники миграционной сделки в Германии, Франции и в Нидерландах. В этом году, знаковом из-за количества выборов в Европе, политики как огня боятся нового миграционного кризиса", - замечает автор статьи.

Эрдоган угрожает выйти из соглашения с того момента, как год назад оно вступило в силу, но до сих пор угрозы оставались без последствий. "Причина тому проста: Турция не менее заинтересована в реализации условий соглашения", - говорит Геральд Клаус, возглавляющий Европейскую стабилизационную инициативу, которого считают одним из авторов миграционного соглашения с Турцией.

Турция, которая испытывает серьезные экономические проблемы, сегодня остро нуждается в деньгах, отмечает эксперт. Евросоюз в рамках соглашения обязался выплатить в 2016 и 2017 годах по 3 млрд евро на содержание 2,5 млн беженцев, находящихся в Турции. До сих пор Турция должна была принимать из Греции лишь 900 беженцев, так что договоренность выглядит более чем внушительной. В этой связи Клаус "настроен оптимистично" - он полагает, что Анкара не выйдет из соглашения, даже если отношения с Европой обострятся еще больше.

Правда, если Турция реализует свои угрозы, это не будет автоматически означать, что в Западную Европу хлынут сотни тысяч иракцев и сирийцев. "Турецкие власти могут привезти беженцев к границе - а что дальше?" - спрашивает Клаус. Летом 2015 года люди переплывали Эгейское море в надежде попасть из Греции в Германию, Швецию или Австрию. Год назад сначала балканские государства забаррикадировались от беженцев, затем в результате соглашения с Турцией границы перед беженцами закрылись еще дальше на восток.

Если перед подписанием соглашения из Турции в Грецию бежали 212 тыс. человек, то после его вступления в силу это число составило 25 тыс. Поскольку границы на север закрыты, многие из них остаются на греческих островах в ожидании решения по получению статуса беженца - без всякой перспективы, говорится в статье. Сегодня в Греции размещается около 62 тыс. беженцев.

По мнению миграционного эксперта из Оснабрюка Олафа Кляйста, подобная ситуация сохранится и в том случае, если Анкара выйдет из соглашения. Среди беженцев пошли слухи, что переезд через Эгейское море - пустая трата времени, и многие предпочтут остаться в Турции.

Клаус, со своей стороны, допускает, что "может случиться гуманитарная катастрофа". "Я сомневаюсь, будут ли греки готовы помогать охранять северную границу с Македонией, сдерживая беженцев, решивших продвигаться дальше", - сказал эксперт.

Как замечает автор публикации, неправильно думать, что балканский маршрут для беженцев закрыт полностью. Те, кто незаконно занимается перевозом беженцев, отправляют несколько тысяч мигрантов ежемесячно из Греции в Западную Европу - несмотря на заборы и колючую проволоку.