Следующие 48 часов могут изменить мир

Уже через 48 часов "мир будет не таким, как сейчас: события последующих двух дней отразятся на глобальных рынках, европейской валюте, изменят лицо Европы и, возможно, приведут к банкротству целой мировой державы", утверждают экономические обозреватели немецкой газеты Die Welt Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц.

"Начиная с июня 2016 года все говорят о "Брекзите", но на самом деле его еще не было, - пишут авторы: - официальная заявка на выход Великобритании из состава Евросоюза согласно 50-й статье (Лиссабонского договора. - Прим. ред.) еще не подана. (...) Но уже во вторник может быть подписан закон, после принятия которого британский парламент согласится задействовать 50-ю статью. А после одобрения королевы Елизаветы II премьер-министр Тереза Мэй подаст заявку в Евросовет". Большинство экспертов уверены, что Мэй сделает это уже во вторник или среду. Отдельные политологи полагают, что Мэй начнет процедуру не накануне выборов в Нидерландах, а только в конце марта.

"В результате начнется жесткая часть "Брекзита", - говорит аналитик рейтингового агентства Fitch Джеймс Маккормак. По его словам, британцы окажутся в сложной ситуации. В частности, большим неизвестным в их случае является "счет, который британцам выставит Европа". Уже сейчас долги - огромная проблема для Великобритании: государство и жители страны живут не по средствам. Уровень задолженности составляет порядка 90% ВВП. Для Британии исключительно важен иностранный капитал, "и, если инвесторы потеряют доверие, стране грозит финансовый кризис, как в 1970-х, когда Великобритании помог МВФ. Таким образом, многое зависит от реакции иностранных инвесторов на заявку на выход страны из ЕС", - констатируют журналисты. Deutsche Bank, к примеру, предрекает, что после начала процедуры британский фунт обесценится на 6%.

"Предстоящие выборы в Нидерландах станут началом европейского года супервыборов", - продолжают журналисты. Если победит правый популист Герт Вилдерс, у него вряд ли будет шанс создать правительство большинства, однако в ЕС боятся эффекта домино: "правый край" станет в Европе приемлемым и перспектива победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции уже не будет отпугивать избирателей.

А в среду вечером глава Федерального резерва США Джанет Йеллен сделает то, что явно не понравится миру: поднимет ставку. А "если самый могущественный центробанк мира поднимет цену на самую важную мировую валюту, побочные эффекты не исключаются", - пишут авторы.

Финансовые рынки называют это "проклятьем Федрезерва США", напоминая, что каждому биржевому коллапсу предшествовали повышения базовой ставки, как это было в 1974, 1987, 2000 и 2008 годах. Это событие, как подчеркивает газета, "может свести на нет все политические планы президента Дональда Трампа". "Программа по стимулированию экономики стоимостью в триллион долларов, которая будет финансироваться в основном в кредит, может быть реализована только при помощи дешевых денег", - указывают обозреватели.