14 марта 2017 г. Джон Маккейн, Линдси Грэм | The Washington Post Почему нам нужны новые войска, чтобы выйти из тупика в Афганистане "11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды"* убили 3 тыс. невинных мирных жителей на американской земле, находясь под прикрытием режима "Талибана"* в Афганистане, - напоминают Джон Маккейн (председатель сенатской комиссии по делам вооруженных сил США) и Линдси Грэм (член данной комиссии) в The Washington Post. - В ответ на эту атаку войска США и НАТО отправились в Афганистан, чтобы добраться до виновных и сделать так, чтобы Афганистан больше никогда не стал прибежищем террористов. С тех пор более 2 тыс. американцев и более 1 тыс. солдат из стран НАТО отдали свои жизни во имя этой миссии". "Однако более чем через полтора десятка лет войны генерал Джон У.Николсон, командующий американскими и коалиционными войсками в Афганистане, сказал сенатской комиссии по делам вооруженных сил в прошлом месяце, что военная кампания зашла в тупик", - говорится в статье. Авторы призывают: "Президент Трамп и его администрация должны воспринимать Афганистан как задачу не менее срочную, чем борьба с "Исламским государством"*, иначе этот тупик грозит превратиться в стратегическое поражение". В этом месяце два террориста-смертника из "Талибана"* убили не менее 16 человек и ранили не менее 40. Генерал Николсон недавно подтвердил заявление генерального инспектора, что афганское правительство контролирует менее 57% территории страны (год назад контролировало 72%). "Не поймите неправильно: афганцы ожесточенно сражаются, чтобы защитить свою страну от нашего общего врага. В то же время нам нужно признать, что Соединенные Штаты все еще ведут войну в Афганистане против врагов-террористов, напавших на нашу страну 11 сентября, и их идеологических наследников, - пишут Маккейн и Грэм. - К сожалению, в последние годы мы связали руки нашим военным в Афганистане. Вместо попыток победить мы довольствуемся попытками не проиграть. Снова и снова мы наблюдаем вывод войск, обусловленный в большей степени политикой США, чем ситуацией в местах боевых действий. Фиксация на "управлении уровнем войск" в Афганистане, так же, как и в Ираке и Сирии, имеет отношение скорее к измерению количества солдат, чем к измерению успеха". "Мы видели, что происходит, когда мы теряем бдительность. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны, а ставки высоки - и с точки зрения жизни афганского народа и стабильности в регионе, и для национальной безопасности Америки", - заключают авторы. *"Аль-Каида", "Талибан", "Исламское государство" (ИГИЛ) - организации, запрещенные в РФ. Источник: The Washington Post