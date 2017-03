14 марта 2017 г. Энтони Файола, Стефани Кирхнер | The Washington Post Трамп готовится к встрече с Меркель - "решающей фигурой в ЕС" - после холодного начала отношений "Он попытался закрыть дверь для мусульманских беженцев. Она ее открыла. Он называет себя жестким переговорщиком. Она - мастер выстраивать консенсус с ровным темпераментом. Он хочет поставить Америку на первое место. Она - прежде всего, глобалист, - пишут Энтони Файола и Стефани Кирхнер в The Washington Post. - Президент Трамп готовится встретиться с немецким канцлером Ангелой Меркель на этой неделе в Белом доме. Это будет первая встреча лицом к лицу для нового американского главнокомандующего и женщины, известной как "решающий голос Европы". Лицом к лицу два лидера, у которых так мало общего, запоздало попытаются выковать отношения, которые могут определить будущее трансатлантических связей". Визит, изначально намеченный на вторник, перенесен на пятницу из-за погоды в Вашингтоне. "Хотя Меркель была одной из "боксерских груш" Трампа во время его кампании, она готова оставить это в стороне", - говорится в статье. "Говорить друг с другом, а не друг о друге будет моим девизом на время этого визита, которого я жду с нетерпением", - сказала Меркель в понедельник в Мюнхене. "Примет ли Трамп этот подарок, можно только гадать, но визит Меркель, несомненно, привлечет внимание к серьезным опасениям Берлина по поводу его нетрадиционного президентства. К ним относятся страхи по поводу надвигающейся торговой войны и подрыва Европейского союза, а также тревоги из-за жесткого подхода к принятию решений по Ближнему Востоку, которые могут спровоцировать новый кризис с беженцами", - говорится в статье. "Меркель хочет продемонстрировать политическому миру в Германии и Европе, что она в состоянии справиться с Трампом, - сказал Джозеф Дженнинг, глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям. - Меркель знает, что часть стратегии Трампа - запугивать партнеров по переговорам. Поэтому фрау канцлер должна продемонстрировать определенную холодность, чтобы показать, что этим ее не проймешь". Источник: The Washington Post