Михаил Ходорковский: "Если Путин отдаст команду, мне будет трудно защититься"

"Я вошел в клинч не с обычными преступниками, а с людьми, в распоряжении которых находятся ресурсы целого государства", - заявил в беседе с корреспондентами Bild живущий в лондонской ссылке Михаил Ходорковский, некогда самый богатый человек в России.

"Я знаю, мне будет трудно защититься, если Путин отдаст команду. В таком случае меня может спасти только счастливое стечение обстоятельств. Я прожил 10 лет в таких условиях, в которых меня можно было бы легко лишить жизни. Я осознаю все риски", - сказал он.

Путину будет все сложнее удержать в своих руках власть, считает собеседник Bild. "Когда Путин пришел к власти, ему было 47 и он был для аппарата власти гарантией на будущее. Теперь, в 65, он больше эту гарантию не олицетворяет. Его люди испытывают страх перед ним и одновременно смотрят по сторонам в поисках следующего "предводителя". Это называется кризисом двойной лояльности".

Останавливаясь на теме предстоящих в России президентских выборов, Ходорковский рассказал, что написал на избирательном бланке, что протестует против отсутствия выбора. "Кремль ведет хитроумную игру с избирателями. Пытается привлечь на избирательные участки свой электорат, а других избирателей к ним не подпускать. На выборах желанны лишь те, кто против геев, черных и коммунистов. Было бы смешно, если бы не было так грустно".

"Если санкции (против России) будут отменены, - продолжил Ходорковский, - то Кремль выдаст это за собственную победу. Если Европа перенесет фокус санкций с экономики на ответственных лиц из ближайшего окружения Путина, Кремлю будет трудно перевернуть все в свою пользу".

По мнению экс-олигарха, Шредер испытывает привязанность к Путину из-за усыновленных им в России детей. "У Путина ярко выраженный талант найти у любого человека болевую точку и обыграть это в своих интересах. Это было его работой в КГБ, его этому учили", - сказал Ходорковский.

Переходя к войне в Сирии, он указал, что "изначально Путин затеял войну в Сирии для того, чтобы вернуться за стол переговоров с Западом, причем на равных. Однако теперь он больше не может взять и закончить сирийскую операцию, поскольку многие зарабатывают на ней: на восстановлении Сирии или на торговле оружием с Асадом".

Телеканал Russia Today Ходорковский назвал "инструментом пропаганды Кремля, который (...) направлен на то, чтобы добраться до той части европейской и американской публики, которая верит в теории заговора и думает, что все вокруг врут. RT дает им все, чтобы еще больше отдалить их от общества".