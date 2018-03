14 марта 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Правительство Украины заморозило свои расследования в отношении Манафорта. По словам критиков, оно заискивает перед Трампом Расследования по поводу выплат, предположительно, сделанных бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту свергнутым украинским президентом Виктором Януковичем, застопорились, что может потенциально затронуть американское дело против Манафорта, пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. "Информация, полученная в результате украинских расследований, лежит в основе обвинений, предъявленных Манафорту спецсоветником Робертом Мюллером, обвинившим его в отмывании денег, отказе регистрироваться в качестве иностранного агента и других преступлениях", - говорится в статье. "Но, как представляется, многие местные высокопоставленные чиновники, начиная с нынешнего президента, предпочли бы забыть о деле Манафорта. Причина: они не хотят портить отношения с администрацией Трампа", - пишет Немцова. Киевский прокурор Сергей Горбатюк, ответственный за специальные расследования, заявил The Daily Beast в эксклюзивном интервью в воскресенье: "Грустно видеть, как дело Манафорта буксует уже четыре месяца". По словам Горбатюка, это расследование переходило из рук в руки, от одних властей другим несколько раз с прошлой осени, в то время как распоряжения прокуратуры по различным дальнейшим шагам не были исполнены. В ряде интервью за последние несколько недель нынешние украинские политики, а также бывшие коллеги Манафорта неоднократно говорили The Daily Beast, что в сегодняшней политической ситуации на Украине, за год до президентских выборов, ведущие политические конкуренты не хотят ссориться с Дональдом Трампом. Здесь, в Киеве, скандал с Манафортом, который поначалу стал сенсацией в украинских СМИ, постепенно исчезает из заголовков. Сергей Лещенко, депутат украинского парламента, заявил The Daily Beast, что одна причина этого очевидна: "Президент Петр Порошенко пытается заключить с Трампом сделку: мы хороним дело Манафорта, а вы становитесь нашим лучшим другом". Более года назад депутат Лещенко опубликовал копии документов из тайной книги счетов Януковича, из которых явствовало, что Манафорт получил до 12,7 млн долларов наличными, напоминает издание. На Украине завели два уголовных дела: одно - по выплатам консалтинговой компании Skadden, Arps, Meagher & Flom за доклад 2012 года, защищающий Януковича от критики европейских и американских правозащитных групп за преследование его политического противника Юлии Тимошенко; а другое - по сомнительным контрактам Манафорта с пророссийской "Партией регионов", говорится в статье. "Одна из дочерей Манафорта работала в этой фирме и предложила отцу привлечь к делу Тимошенко", - сказал Лещенко The Daily Beast. В прошлом месяце Мюллер предъявил другому сотруднику компании Алексу ван дер Зваану, зятю известного олигарха, предположительно близкого к Путину, обвинения в том, что он лгал ФБР о своей роли в подготовке доклада по Тимошенко, пишет издание. Тесть Зваана - московский миллиардер Герман Хан, директор "Альфа-групп", уточняет автор. "Мы безрезультатно просили Вашингтон разрешить нам допросить Манафорта и Алекса ван дер Зваана", - сказал The Daily Beast прокурор Горбатюк. Однако сейчас политологи в Киеве снова говорят о том, что газовая сделка, подписанная Тимошенко с Путиным в Москве в 2009 году, была разрушительной для экономики Украины - возможно, потому что сейчас популярность Тимошенко растет, значительно превышая популярность президента Порошенко, отмечает автор статьи. Тем не менее, Тимошенко и ее помощники отказались комментировать роль, которую сыграл доклад Skadden. "Видите ли, Тимошенко сейчас не хочет ссориться ни с Трампом, ни с Путиным - ее рейтинг популярности тихо растет", - говорит директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Издание также напоминает о недавно одобренных поставках американского оружия на Украину. "Бизнесмен Трамп продал Порошенко тонны угля через компанию из Пенсильвании, что звучит смешно, но сейчас Порошенко будет рад угодить Трампу в обмен на оружие и поддержку", - отмечает Мартыненко. Источник: The Daily Beast