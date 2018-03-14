Российский миллиардер уверяет, что его нагрели на 453 млн фунтов в связи с разводом в рамках британской антипутинской "охоты на ведьм"

"Российский олигарх, находящийся в центре крупнейшего в Великобритании развода, причудливо сравнил свое судебное дело с отравлением советского шпиона Сергея Скрипаля, - передает Сара Уайт в Daily Mail. - Миллиардер Фархад Ахмедов уверяет, что существует британский заговор против Владимира Путина и России в целом".

"В своих необычайных излияниях Ахмедов, по-видимому, намекнул, что полученный им от Британского верховного суда приказ выплатить жене, с которой он расстался, 453 млн фунтов, а также расследование покушения на убийство бывшего двойного агента MI-6 Скрипаля - эпизоды "охоты на ведьм", которую ведет истеблишмент", - говорится в статье.

Ахмедов сказал MailOnline: "Эти недавние действия снова показывают, что британский истеблишмент намеренно ведет кампанию в рамках политически мотивированного заговора, который подразумевает организованную провокацию России и ее граждан".

"Нефтегазовый магнат - друг Романа Абрамовича - отказывается подчиниться постановлению суда о разводе, так как настаивает, что Великобритании не подсуден брак двух россиян, заключенный в России 15 лет назад", - говорится в статье.

Ахмедов добавил: "Обвинение в нападении на Скрипаля с применением нервно-паралитического газа, выдвинутое британским премьер-министром против президента Путина и Кремля, - новейший пример беспрерывной антироссийской охоты на ведьм, призванной отвлечь внимание от "Брекзита". Слабое правительство Мэй превращает президента Путина в страшилище, пытаясь показать, что Великобритания каким-то образом осталась мировым игроком. Грустно для бедной маленькой Великобритании, что Россия только плечами пожимает в ответ на все ее агрессивные речи, враждебные действия и абсурдные заговоры".