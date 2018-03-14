Мультиэтническая Россия боится радикализации

"После стольких бессонных ночей лицо Жанны Измайловой изборождено морщинами", - пишет в своем репортаже, опубликованном испанской газетой EL Pais, журналистка Росальба Кастеллетти из итальянского издания La Repubblica. Репортаж входит в цикл материалов из российских регионов, написанных сотрудниками газет, которые входят в альянс европейских газет LENA.

Измайлова показала журналистам "петиции, которые адресовали властям 86 женщин - те, кто основал ассоциацию "Сердце матери", увидев, как их детей поглотила черная дыра лжи и злоупотреблений в Дагестане", говорится в статье.

Автор называет Дагестан "самым мультиэтническим, мусульманским регионом" РФ. "Преобладают суннитская традиция и суфийские братства, но две сепаратистские войны в соседней Чечне радикализировали многих мусульман, в основном вдохновляемых салафизмом - ультраконсервативным течением ислама", - говорится в статье. "Власти в ответ проводят облавы без разбора и берут пробы ДНК у ультраконсерваторов, но добиваются лишь того, что сеют вражду среди населения и подпитывают джихадизм", - считает автор.

Жанна Измайлова рассказала о судьбе своего сына Рашида: "Когда его похитили 8 мая 2012 года, ему было 26 лет, у него были жена и 15-дневный сын. Его заставили сесть в черную "Ладу Приора", и с тех пор у нас о нем не было вестей. Есть больше тысячи таких случаев. Сценарий всегда один и тот же. Власти пользуются угрозой терроризма, потому что на это живут". Издание утверждает, что Дагестан получает от Москвы самые большие дотации. "Взамен могущественные местные кланы инвестируют в войну с террором", - пишет автор. "Однако эндемическая коррупция и злоупотребления полицейских сил срывают достижение всех целей", - говорится в статье.

"Но, несмотря на все это, кое-что меняется", - заявляет автор. "Пытаясь остановить отток средств из казны, Кремль осенью прошлого года впервые решил назначить руководителя, который не был бы ни дагестанцем, ни мусульманином", - говорится в статье. Кремль назначил Владимира Васильева, и результатом стала "крупнейшая чистка в постсоветской России", как выражается автор: Генпрокуратура РФ предъявила обвинения десяткам высокопоставленных официальных лиц Дагестана.

"Начало наступления на коррупцию и назначение новых руководителей на ключевые посты - это попытка Кремля смягчить недовольство, которое выразили манифестанты, по большей части очень молодые люди, вышедшие весной прошлого года на улицы по всей России, чтобы протестовать против воровства властной элиты", - говорится в статье.

"В 2017 году Дагестан также стал местом невиданных манифестаций, которые начались с грандиозных блокад шоссе - акций, организованных дальнобойщиками в знак протеста против двойного повышения платы по системе "Платон", которая контролируется Игорем Ротенбергом, сыном Аркадия", - говорится в статье. В результате тариф был повышен лишь на 25%. Камаладин Магомедов, председатель дагестанского отделения ОПР, которое Кремль объявил "иностранным агентом", заметил: "Победа была маленькая. Мы просили отмены тарифа".

Издание рассказывает о еще одной маленькой победе: когда администрация Махачкалы объявила, что в парке Ленинского Комсомола будет построен музей "Россия - моя история", жители сплотились через группу в WhatsApp и, устраивая пикеты с зелеными ленточками, выдвигая свои требования и обращаясь в суды, сумели спасти парк.

"Дагестан - республика, где фиксируются самые очевидные и широко распространенные нарушения на выборах", - утверждает автор.

"В 2016 году Дагестан впервые голосовал на выборах как в Думу, так и в региональный парламент. Последствием стало наличие нарушений, - признал Магомед Дибиров, глава избирательной комиссии Дагестана. - Однако, повторив проверку, мы уволили 70 председателей участковых избирательных комиссий, мы предлагаем курсы обучения для тех, кто в будущем будет заниматься подсчетом голосов, а также для избирателей и наблюдателей. Мы хотим, чтобы все знали свои права. Абсолютной новинкой на этих выборах будут так называемые общественные инспекторы, присланные общественными палатами".

"Цель Кремля 18 марта - добиться "70:70" (70% голосов за Путина и явки в 70%). Есть опасения, что ради благосклонности Москвы власти Дагестана способны на все", - пишет издание. "Но чистки всех дезориентировали, - заверяет журналистка и писательница Светлана Анохина. - Пока они не поймут, какая рука их кормит, а какая наказывает, может произойти все что угодно".

Автор полагает: "Уловки не особенно нужны. Хотя многие проголосуют за Павла Грудинина, кандидата от компартии, Дагестан остается верным Кремлю". "Все 18-летние молодые люди - сторонники ВВП, Владимира Владимировича Путина. И какая разница, что они не знают никакого другого лидера. Более того, как заметил Али Салманов, "18 лет у власти означают, что у него больше опыта", - поясняет издание.