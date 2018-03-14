Стивен Хокинг и смерть

"Когда Стивен Хокинг что-то говорил, мир внимал его словам, - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. - На протяжении нескольких десятилетий тяжелобольной астрофизик из Великобритании мог делиться своими мыслями только с помощью речевого компьютера. Однако это не сдерживало его от сверхсложных тем: есть ли Бог? Есть ли другая жизнь на просторах Вселенной? Может ли человечество переселиться на другую планету, когда Земля станет непригодной для жизни?"

Гений скончался в Кембридже в возрасте 76 лет. Уже полвека назад врачи предсказывали ему смерть от бокового амиотрофического склероза. Однако это только подхлестнуло его честолюбие: мысль о смерти сопровождала его давно, однако страха перед ней, как постоянно говорил сам ученый, у него не было. "В моем представлении мозг - это компьютер, который перестанет работать, когда его детали сломаются. Не существует рая для сломанных компьютеров. Рай - это сказка, которая годится для людей, испытывающих страх перед темнотой", - заявил Хокинг в интервью британскому изданию.

В Хокинге восхищала не только его слабость к великим вопросам человечества и желание найти естественно-научное объяснение всех феноменов, но, кажется, и символизм, который чувствовался в его выступлениях: он больше не мог самостоятельно писать, говорить - однако с помощью своего ума путешествовал к звездам. "Я - архетип гения-инвалида", - заявил Хокинг в интервью каналу BBC.

В последние годы своей жизни Хокинг все чаще предостерегал человечество: о конце света по вине людей - в результате глобального потепления или искусственно созданных вирусов. Не доверял он и машинам - по его мнению, однажды они могут стать умнее своих создателей. Совместно с российским миллиардером Юрием Мильнером Хокинг собирался отправить в 20-летнее путешествие армию крошечных космических кораблей, чтобы исследовать звездную систему Альфа Центавра.

Хокинг сожалел, что не получил Нобелевскую премию. Однако важнее для него была Премия по фундаментальной физике - ее Хокинг заполучил давно, подытоживает издание.