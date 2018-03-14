Американское правительство игнорирует появление НЛО, по словам бывшего сотрудника Пентагона

"США игнорируют НЛО и, вероятно, упускают из вида доказательства существования инопланетных цивилизаций, по словам бывшего сотрудника Пентагона", - передает корреспондент Independent Эндрю Гриффин.

Кристофер Меллон, бывший заместитель помощника министра обороны по разведке в администрациях Билла Клинтона и Джорджа У.Буша, утверждает, что многочисленные видеозаписи, на которых американские летчики сталкиваются с необъяснимыми объектами, наводят на мысль, что существуют летательные аппараты, намного превосходящие все ЛА, которые есть у США и их союзников. "Возможно, они созданы не инопланетными цивилизациями - но, если это так, появляется мысль, что в какой-то другой земной стране, в Китае или России, есть технология, неизвестная нам", - говорится в статье.

"Если эти ЛА означают, что Россия, Китай или какая-нибудь другая страна скрывает поразительный технологический прорыв, чтобы втихомолку увеличить разрыв между собой и другими странами, нам точно следует ответить на это, как мы отвечали [в эпоху космической гонки], - написал Меллон в The Washington Post. - Возможно, недавнее хвастовство президента Путина прорывами в двигателестроении - не чистое бахвальство. Если же эти летательные аппараты не с Земли, выяснение, что это такое, делается еще более срочным".