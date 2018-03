14 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Запад рассуждает о сдерживании Путина "Он сам вышел из клуба достойных государственных деятелей и выбрал для себя и своей страны путь: гордиться имиджем плохого парня, вроде гангста-рэпера", - пишут СМИ в связи с российским следом в покушении на Скрипаля и путинскими угрозами ядерным оружием. Что может Запад? Отключить Россию от SWIFT? Приостановить ее членство в СБ ООН? Разгласить разведданные, компрометирующие Путина в глазах здравомыслящих соотечественников? "Фраза "незаконное применение силы российским государством против Великобритании" звучит как опасное упоминание военных действий. Однако именно так выразилась Тереза Мэй в Палате общин, говоря о покушении на двойного агента из России Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери", - пишет Гидеон Рахман в Financial Times. "Почти наверняка впереди масштабная высылка российских дипломатов и разведчиков из Великобритании. Но маловероятно, что английскую футбольную команду попросят бойкотировать ЧМ по футболу. Это ощущалось бы скорее как наказание Англии", - указывает журналист. Вероятно, Великобритания введет гораздо более жесткие меры против российских финансов и бизнеса. Лондон может ввести закон, подобный американскому "Закону Магнитского". Люди, фигурирующие в британском "списке Магнитского", могут стать уязвимыми для ареста активов, допускает Рахман. Многие полагали, что после референдума о "Брекзите" Великобритания будет рваться доказать, что не потеряла статус главного офшорного центра российского бизнеса. "Но теперь она, возможно, охотно откажется от такой чести", - говорится в статье. Кто бы ни отравил бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, дело должно дойти до суда. Тереза Мэй требует от Москвы комментариев, пишет журналист Süddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. "Однако Владимир Путин не тот человек, который позволит ставить себе ультиматумы", - говорится в статье. Когда в понедельник репортер BBC задал ему вопрос, не стоит ли за отравлением его страна, он не выразил отвращение к ужасному преступлению, не сказал о готовности содействовать расследованию - он перешел к контратаке: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать". "Времена, когда Путин еще придавал значение международной репутации, прошли. Он сам вышел из клуба достойных государственных деятелей и выбрал для себя и своей страны путь: гордиться имиджем плохого парня вроде гангста-рэпера", - пишет Ханс. Перед выборами такой имидж энергично шлифуется: частью этой работы стало представление Путиным во время обращения к нации устрашающего сверхоружия. "Возможно, Россия не скрывается за атакой на Скрипаля, однако подозрения парадоксальным образом приходятся кстати Кремлю. Они укрепляют менталитет "осажденной крепости": весь мир против нас, и только один человек в состоянии дать ему отпор", - рассуждает журналист. "Новые санкции на этой неделе были бы самым большим подарком, который Запад может сделать Путину перед выборами", - заключает Ханс. "Противников российского президента Владимира Путина периодически находят мертвыми в Лондоне и его окрестностях уже больше десятилетия", - пишет бывший руководитель российских операций ЦРУ Стивен Л.Холл в статье для The Washington Post. План публичной политики Путина в такого рода вопросах, по мнению автора, можно суммировать как "лгите больше, лгите сильнее: рано или поздно Запад забудет об этом". "Это план, который часто срабатывал", - отмечает Холл. "Аннексирует ли он часть другого государства, как было с Крымом, или отдает приказы российским разведслужбам, совершающими покушения на убийства на чужой территории, Путин рассчитывает, что Россия сможет выдержать любой шторм, который устроит в ответ Запад. Да, после присвоения Крыма Россия заплатила определенную цену из-за санкций, но этого недостаточно, чтобы действительно беспокоить Путина и его олигархов", - говорится в статье. Тем не менее, серьезные ответные меры необходимы, убежден автор. Для Британии лучшим ответом, возможно, будет экономический. Найти способ заморозить или иным способом блокировать российский капитал в британской финансовой системе было бы эффективной мерой. "Запад должен сплотиться вокруг Британии - быстро, открыто и недвусмысленно", - продолжает автор. Он полагает возможным, хотя и маловероятным, обращение к статье 5 Североатлантического договора после применения в Великобритании химического оружия. Можно также рассмотреть вопрос об официальном отстранении России от международной банковской системы SWIFT, пишет автор, поясняя, что это гораздо сильнее ударит по российской экономике, чем санкции. Другой вариант предполагает хотя бы постановку вопроса о том, чтобы приостановить или лишить Россию членства в Совбезе ООН, продолжает Холл. "У всех этих подходов есть одна общая черта: они чреваты сложностями и могут стать испытанием для западных демократий, - признает автор. - Но, если Запад не сможет принять серьезные ответные меры в связи с применением химического оружия на британской территории, (...) на что пойдет Путин дальше?". Версию о том, что российского шпиона в Британии пытались убить, чтобы дискредитировать Путина, можно отбросить, считает колумнист The Wall Street Journal Холман Дженкинс. "Правительство Терезы Мэй больше не может спускать на тормозах этот беспредел и сохранять уважение общественности", - пишет автор и выражает надежду на "растущее понимание того, что худшее может быть еще впереди, если западные союзники не начнут обозначать границы, которые Путин обязан уважать". "Его крупнейшей партией в кости с наибольшей выгодой в случае выигрыша стала бы кампания агрессии против близлежащей страны НАТО, призванная доказать, что альянс - это пустой звук. Есть причины опасаться, что такая кампания вероятна", - полагает Дженкинс. "До того как стать президентом, Трамп высказал вменяемую мысль: Путин вытирает ноги о Запад, потому что мы ему это позволяем. Отношения, предположил Трамп, улучшатся, если Путин столкнется с кем-то столь же жестким. Трамп (...) должен понимать, что пока ему не удалось достичь желаемого результата", - отмечается в статье. Готовы ли США предпринять длительные и затратные усилия, чтобы изменить линию поведения России? "Есть три средства воздействия, - пишет Дженкинс. - Это более мощное оружие, открыто или втайне поставляемое тем, кто противостоит российским войскам на Украине и в Сирии. Заморозка активов дружески расположенных к Путину россиян на Западе. Разглашение разведданных, связывающих Путина с различными вопросами, которые дискредитировали бы его в глазах здравомыслящих соотечественников". "Нежелание Запада идти на риск в отношениях с Путиным понятно. Это также причина того, что мы, возможно, вступаем на все более опасную почву в отношениях с Россией", - подытоживает обозреватель WSJ. Журналист немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер побеседовал с Михаилом Ходорковским. "Насколько безопасно чувствует себя проживающий в Лондоне Ходорковский в свете последних событий?" Ходорковский сказал: "Я на протяжении десяти лет жил в большей опасности, но, если Путин сейчас отдаст приказ, мне будет так же трудно защититься". "Допускаете ли вы, что президент Путин или российское правительство хотели убить в Лондоне бывшего шпиона и его дочь?" - поинтересовался журналист. "Есть два варианта: либо Путин отдал приказ, либо он вообще не контролирует ситуацию и не контролирует военную разведку", - предположил Ходорковский. Говоря о мотивах, которые стояли за попыткой покушения на убийство "с отчетливым российским отпечатком", Ходорковский заявил: "Во-первых, это месть, а затем демонстрация остальным, что руки Кремля, военной разведки могут дотянуться везде. Иными словами, если политики дают им эту возможность, то они ее используют. Это мы знаем из российской истории".