Вечная благодарность Севастополя Владимиру Путину

Портовый город Крыма в воскресенье впервые в истории будет выбирать российского президента и праздновать "воссоединение", завоеванное 18 марта 2014 года. Совпадение дат было запланировано главой Кремля, которого здесь ждут с пятым визитом за последние четыре года, пишет специальный корреспондент Le Figaro в Севастополе Пьер Авриль.

"Он умный и очень хладнокровный. Он лидер всего мира", - восклицает пенсионерка Лариса Кудрявцева. "Если он не будет избран президентом, Крым рискует вернуться в Украину, а мы этого не хотим", - подводит итог пожилая женщина Галина Васалаки. В эту среду она снова приедет сюда, на площадь Нахимова, чтобы лично увидеть своего президента, по случаю его, судя по всему, последней и самой символичной электоральной поездки, говорится в статье.

Нет ни тени сомнения, что портовый город подавляющим большинством проголосует в пользу того, кого он считает своим "спасителем" - Владимира Путина, считает журналист.

"Мы понимаем, что Путин нуждается в Севастополе и Крыме. Они для него как дети, он их породил и всегда будет о них заботиться. И в этом звании он останется в истории", - рассуждает местный депутат Сергей Кажанов, ставший одним из главных вдохновителей контрреволюции.

"У него нет никаких конкурентов. Поддержка, которой он пользуется здесь, уникальна", - говорит губернатор города Дмитрий Овсянников, назначенный Кремлем в 2016 году, чтобы "навести там порядок".

"Отдельные политические деятели считают, что Севастополь не входит в состав России. Поверьте мне, мы защитим город от любой угрозы, провокации или комментария и дадим отпор единым фронтом", - заявил Овсянников, имея в виду Ксению Собчак, кандидата от либералов. За осуждение аннексии Крыма в ходе избирательной кампании эту бывшую звезду реалити-шоу здесь ненавидят, свидетельствует Авриль.

Обеспокоенный угрозой "провокаций", Андрей, молодой строитель, отправился в избирательный штаб Владимира Путина с целью предложить свою "помощь". В середине дня он был 53-м человеком за день, который заполнил регистрационную форму, выданную сотрудницей, и теперь ждет, что его вызовут. "Путин - единственный, кто заботится о своем народе", - сказал этот доброволец. В украинскую эпоху он отказывался голосовать, теперь же он выбрал уходящего президента на том основании, что он гарантирует "безопасность" и российское господство на полуострове.

"Подобная идеологическая и патриотическая мобилизация начинает раздражать все большую часть гражданского общества, считающего ее чрезмерной. Четыре года назад эти люди доброжелательно относились к русскому "старшему брату", однако привыкшие жить при более либеральном, чтобы не сказать "анархистском", украинском режиме, теперь они начинают подводить итог московскому владычеству, и оценка оказывается не совсем лестной", - комментирует Авриль.

Ленур Усманов - совершенно нетипичный татарский активист, описывает автор. В отличие от крымско-татарской общины, выступающей против аннексии полуострова, этот молодой предприниматель изначально был встревожен "фашистскими" митингами Майдана. В ноябре 2014 года он даже митинговал на Красной площади, дабы призвать свой народ "ухватиться за руку, протянутую Москвой".

Четыре года спустя он изобличает невыполненные обещания, нерадивость чиновников и быстро расцветающую коррупцию. "Крым превратился в машину по отмыванию госбюджета", - с сожалением говорит он, посещая множество строек в своем селе Орлиное, начатых, халтурно продолженных и затем заброшенных. Только такой символический шаг, как строительство Керченского моста, , продвигается ускоренными темпами. Это средство утвердить аннексию и разорвать связи Крыма с Киевом, говорится в статье.

"На Украине коррупция была единичной. При России она стала систематической. На всех уровнях и во всех службах, будь то полиция, судебная система, ФСБ, к власти пришли прохвосты и объединились для воровства", - сказал Владимир Новиков, юрист, защищающий в суде мелких производителей и предпринимателей. Сегодня он жалеет о том, что проголосовал за воссоединение.

Передача в аренду на льготных условиях земельного участка в 200 га под Севастополем байкерам-националистам из клуба "Ночные волки" во главе с Хирургом - приближенным Путина Александром Залдостановым - усиливает недовольство. Группа из 12 депутатов городского парламента упрекает губернатора за его авторитарность, передает корреспондент.

"В Севастополе вы не найдете ни одного мелкого бизнесмена, который скажет вам, что ситуация улучшилась. Скорее наоборот", - сердито заявил водитель такси Александр, ругая русских за то, что они прибрали к рукам экономику. Тем не менее, 18 марта он будет голосовать за Путина. Альтернативы нет, и "с ним мы, по крайней мере, живем в мире".