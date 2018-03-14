"Новичок": советский яд со скандальной историей, использованный против россиянина - двойного агента

Это нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное СССР в 1970-1980-е годы, по токсичности в 5-10 раз превышающее зарин и газ VX, пишет журналист Le Monde Максим Водано.

В череде событий, произошедших после отравления российского экс-агента и его дочери в Великобритании, упоминание о "Новичке" стало завершающим элементом для воскрешения отголосков холодной войны, которая считалась оконченной, отмечает автор.

"Новичок" относится к крайне опасным нервно-паралитическим отравляющим веществам. Он "вызывает замедление сердцебиения и закупорку дыхательных путей, вплоть до смерти от асфиксии", пояснил агентству Reuters профессор Гэри Стивенс, эксперт по фармакологии из Университета Рединга (Великобритания).

При незамедлительном оказании медицинской помощи можно спасти человека до того, как остановится сердце, но нехватка кислорода может вызвать неизлечимые поражения мозга. Через неделю после отравления Сергей и Юлия Скрипаль при интенсивной терапии по-прежнему находятся в критическом состоянии, говорится в статье.

"Новичок" гораздо токсичнее, чем два других самых известных нервно-паралитических отравляющих вещества: газ зарин (использованный режимом Башара Асада против его противников в Сирии) и газ VX (виновник смерти сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, по мнению США), сообщает журналист.

"Новичок", чье название означает "новенький в классе", был разработан советскими учеными в 1970-1980-е в рамках программы "Фолиант". Его внедрение отвечало главной стратегической задаче Москвы: разыгрывать отличника в международных переговорах по запрещению химического оружия, тайно изготавливая сверхмощные отравляющие вещества нервно-паралитического действия, устойчивые к стандартным антидотам, отмечает Водано.

ОВ группы "Новичок" состояли из ингредиентов, разрешенных по отдельности: токсичность проявлялась лишь при их смешении. Эта характеристика представляла собой двойное преимущество: прекурсоры могли перевозиться по отдельности в полной безопасности к тому месту, где они должны быть использованы, это почти невозможно обнаружить в случае контроля, комментирует автор.

Разработка "Новичка" продолжилась, невзирая на обязательства СССР по свертыванию химической программы. Его существование было раскрыто перед международным сообществом в начале 1990-х годов благодаря советским перебежчикам, говорится в статье.

По мнению экспертов, опрошенных американским информагентством Associated Press, производство "Новичка" требует экспертных знаний и мер безопасности, что обычно можно найти только в государственных лабораториях, передает журналист.

По мнению Андреа Селла, профессора неорганической химии в Университетском колледже Лондона, Россия не единственная страна, способная производить "Новичок", говорится далее. Анализ проб, обнаруженных у Сергея Скрипаля и его дочери, позволит выйти на след лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество. По мнению Аластера Хея, специалиста по экологической токсикологии в университете Лидса в Великобритании, "спецслужбы и правительства обладают достаточными знаниями о различных процессах и методах изготовления, используемых каждой страной".

Хей озадачен выбором яда, столь тесно связанного с Россией, в то время как существуют "намного более эффективные методы" убить кого-то без риска быть опознанным. "Возможно, это составляет часть месседжа", - полагает эксперт.

Британское правительство почти не сомневается: "Россия с большой вероятностью ответственна" за отравление. "Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки", - заявила Тереза Мэй, потребовав, чтобы Москва немедленно предоставила все детали программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.