14 марта 2018 г. Джейн Мейер | The New Yorker Поездка Трампа в Лас-Вегас внесла дополнительную интригу в досье Стила "Из всех утверждений о Дональде Трампе, которые содержатся в печально известном досье отставного сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, самым скандальным остается сообщение из вторых рук, что в 2013 году Трамп якобы якшался с проститутками, когда остановился в президентском люксе в московском отеле Ritz-Carlton, и что по его просьбе проститутки помочились на кровать, на которой в прошлом спали президент Барак Обама и его жена", - пишет журналистка The New Yorker Джейн Мейер. Она отмечает, что эти утверждения до сих пор не подтверждены. Переходя к новой книге "Русская рулетка: инсайдерская история войны Путина с Америкой и избрания Дональда Трампа" (Russian Roulette: The Inside Story of Putin?s War on America and the Election of Donald Trump), Мейер пишет: "Соавторы книги Майкл Изикофф и Дэвид Корн сообщают о случае, наводящем на мысль, что так называемый "золотой дождь" - вид развлечений, знакомый некоторым лицам из окружения Трампа, хотя необязательно самому Трампу. По словам авторов (они оба - опытные журналисты-расследователи из Вашингтона), в ночь на 15 июня 2013 года, примерно за пять месяцев до предполагаемого инцидента в Москве, Трамп посетил в Лас-Вегасе ночной клуб Act, который имел скандальную славу из-за откровенных сексуальных театральных спектаклей. Среди сценок, которые регулярно ставились в Act, были две, в которых полуобнаженные женщины на сцене имитировали мочеиспускание. Как отмечают Изикофф и Корн, неясно, были ли эти сценки показаны в ночь, когда в клубе побывал Трамп". Изикофф и Корн отмечают: им не удалось установить, обращал ли Трамп вообще внимание на спектакль. Авторы книги "пишут, что в ту ночь Трамп, по-видимому, сфокусировался на укреплении деловых отношений с одним из своих спутников - Эмином Агаларовым, азербайджанским поп-певцом. Трамп, по словам журналистов, обхаживал богатую семью Агаларова, связанную с Кремлем, так как гнался за потенциальными сделками в России". В тот же день Трамп объявил, что семья Агаларовых станет его партнером по проведению конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году, говорится в статье. "Источник, близкий к Стилу и пожелавший остаться анонимным, назвал "интересным" пересечение спектаклей в Act и утверждения о произошедшем в Ritz-Carlton", - пишет автор. Он признал, что для Стила подробности, изложенные в книге Изикоффа и Корна, - "что-то вроде обоюдоострого меча". Источник пояснил: "Есть риск, что две истории в некотором роде соединились". Но, отметил он, "это наводит на мысль, что какой-то послужной список имеется. Такое поведение не было неслыханным в окружении Трампа. Так что в этом смысле доверие к досье повышается". В "Русской рулетке" Корн и Изикофф утверждают: Стил говорил коллегам, что доверяет истории про Ritz-Carlton "пятьдесят на пятьдесят". Источник: The New Yorker