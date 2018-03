14 марта 2018 г. Редакция | The New York Times Истязательница во главе ЦРУ Назначение Джины Хэспел главой ЦРУ редакция газеты The New York Times называет поводом для беспокойства. "В деле пыток никто из американских чиновников так не подкован в этих гнусных темных искусствах, как агенты и сотрудники ЦРУ, которые после 11 сентября применяли их к подозреваемым в терроризме. К этому безумию насилия, начавшемуся при президенте Джордже Буше-младшем и законченному Бараком Обамой, немногие американские чиновники имели столь непосредственное отношение, как Джина Хэспел", - пишет газета. Хэспел напрямую участвовала в программе ЦРУ по "экстраординарной выдаче", в рамках которой подозреваемых боевиков передавали иностранным властям и держали на секретных объектах, где сотрудники ЦРУ их пытали. "Хэспел руководила первым центром для содержания под стражей в Таиланде и курировала жестокие допросы двух задержанных, Абу Зубайды и Абд аль-Рахима аль-Нашири", - сообщает издание. Абу Зубайда не менее 83 раз за месяц подвергался пыткам водой и другим жестокостям. "Зверства прекратились, когда следователи решили, что ему нечего им рассказать", - пишет газета. Пытки записывались на видео, записи хранились в отделении ЦРУ в Таиланде, пока в 2005 году их не уничтожили. Кто это сделал? Хэспел на тот момент была в штаб-квартире ЦРУ. Хотя управление заявило, что решение об уничтожении принял начальник Хэспел Хосе Родригес, ее имя значилось в распоряжении. "Сообщают, что многие агенты ЦРУ уважают Хэспел. Однако она фактически руководила противозаконной программой, и если во время слушаний по утверждению ее в должности она решительно не отступится от применения пыток, ее выдвижение на столь высокий административный пост направит ЦРУ и стране несомненный сигнал о том, что Трамп безразличен к этой жестокости, что бы ни думал министр Мэттис. Члены Конгресса и групп по защите интересов общественности должны четко заявить, что иначе назначение недопустимо", - подчеркивает The New York Times. Источник: The New York Times