Истязательница во главе ЦРУ

Назначение Джины Хэспел главой ЦРУ редакция газеты The New York Times называет поводом для беспокойства.

"В деле пыток никто из американских чиновников так не подкован в этих гнусных темных искусствах, как агенты и сотрудники ЦРУ, которые после 11 сентября применяли их к подозреваемым в терроризме. К этому безумию насилия, начавшемуся при президенте Джордже Буше-младшем и законченному Бараком Обамой, немногие американские чиновники имели столь непосредственное отношение, как Джина Хэспел", - пишет газета.

Хэспел напрямую участвовала в программе ЦРУ по "экстраординарной выдаче", в рамках которой подозреваемых боевиков передавали иностранным властям и держали на секретных объектах, где сотрудники ЦРУ их пытали.

"Хэспел руководила первым центром для содержания под стражей в Таиланде и курировала жестокие допросы двух задержанных, Абу Зубайды и Абд аль-Рахима аль-Нашири", - сообщает издание. Абу Зубайда не менее 83 раз за месяц подвергался пыткам водой и другим жестокостям. "Зверства прекратились, когда следователи решили, что ему нечего им рассказать", - пишет газета.

Пытки записывались на видео, записи хранились в отделении ЦРУ в Таиланде, пока в 2005 году их не уничтожили. Кто это сделал? Хэспел на тот момент была в штаб-квартире ЦРУ. Хотя управление заявило, что решение об уничтожении принял начальник Хэспел Хосе Родригес, ее имя значилось в распоряжении.

"Сообщают, что многие агенты ЦРУ уважают Хэспел. Однако она фактически руководила противозаконной программой, и если во время слушаний по утверждению ее в должности она решительно не отступится от применения пыток, ее выдвижение на столь высокий административный пост направит ЦРУ и стране несомненный сигнал о том, что Трамп безразличен к этой жестокости, что бы ни думал министр Мэттис. Члены Конгресса и групп по защите интересов общественности должны четко заявить, что иначе назначение недопустимо", - подчеркивает The New York Times.