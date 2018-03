14 марта 2018 г. Саманта Пауэр | The New York Times Как Майк Помпео может спасти Госдепартамент? "Через два дня после президентских выборов 2016 года я провела собрание коллектива миссии США при ООН. Американские дипломаты были шокированы: избранный президент пообещал отказаться от большей части наших достижений на международном уровне", - пишет бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в статье для The New York Times. "Многие из них, наряду с некоторыми из наших самых способных дипломатов, с тех пор ушли с государственной службы. Высмеянный как "пережиток времен Обамы" и будучи не в состоянии отстаивать политику, столь резко расходящуюся с американскими интересами, наш дипломатический корпус был опустошен. Если Майк Помпео, директор ЦРУ, будет утвержден на посту госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона, исправление этого станет его обязанностью", - полагает она. "Помпео следует начать с выдвижения кандидатов на десятки вакантных постов иностранных послов (включая ключевые посты, такие как посол в Египте, Иордании, Южной Корее, Турции и ЮАР). Это обеспечит нас средствами для сотрудничества с чиновниками из этих стран - для развития инвестиций, защиты американских граждан за границей и борьбы с терроризмом", - рассуждает Пауэр. Нам также надо будет привлечь новых сотрудников дипломатической службы. Прием их на работу сократился более чем на треть с 2016 по 2017 год, отмечает она. "Многие из позиций Помпео - его несогласие с иранской ядерной сделкой, скепсис по поводу глобального потепления и поддержка практики пыток и сохранения тюрьмы в Гуантанамо - противоречат безопасности Америки, и они уменьшат его связи с ценными союзниками", - полагает Пауэр. "Но его волевая личность должна, по крайней мере, сделать США более заметными на мировой арене, чем при Тиллерсоне, самом пассивном из всех госсекретарей в современной истории. Он уже наладил связи с генералами в окружении Трампа, и с его стороны будет разумно утвердить свою позицию в самых важных дипломатических инициативах - попытках прекратить ядерное противостояние с Северной Кореей и ужасную войну в Сирии", - говорится в статье. Нам также нужно перестать рассматривать дипломатию как отношения исключительно между правительствами, советует Пауэр. Помпео стоит поддерживать отношения с профсоюзами, молодежью, деловыми кругами, религиозными лидерами и организациями меньшинств в иностранных государствах, считает она. Даг Хаммаршёльд, бывший генсек ООН, как-то заметил, что организация " была создана не для того, чтобы вознести нас на небеса, но чтобы спасти нас от ада". В эти мрачные времена это звучит как достойная цель для 70-го госсекретаря Америки, заключает Пауэр. Источник: The New York Times