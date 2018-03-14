Все может быть и по-другому

Оппозиционера Алексея Навального поддерживают, прежде всего, молодые россияне. Им знакома только система Путина - и, тем не менее, они знают, что жизнь предлагает больше возможностей, пишет Юлиан Ханс, журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

В воскресенье Путина благословят на следующие шесть лет правления в Кремле. Это должно быть максимально впечатляющее голосование, предполагаемая цель Кремля - 70% голосов за Путина при явке в 70%, говорится в статье.

В региональном штабе Алексея Навального в Казани собрались его сторонники, записавшиеся в ряды наблюдателей на выборах, повествует автор. Один из графиков, представленных на собрании активистов, показывает, какое количество голосов получил Путин на различных избирательных участках в Казани на последних выборах в 2012 году. На большинстве участков количество голосов варьируется от 70% до 80%, и лишь на нескольких участках показатель выходит за рамки: там результат составил около 50%. Именно на этих участках голосование и подсчет голосов контролировались наблюдателями, передает издание.

"Татарстан - это один из тех регионов, которые критично настроенные институты социологических исследований, занимающиеся изучением электоральных предпочтений, называют "электоральным султанатом". Они дают Кремлю заветные результаты: 80% и больше. Без таких результатов из Татарстана, Чечни, Дагестана и Кемерово дела у Кремля были бы намного хуже. В абсолютном выражении Татарстан приносит самое большое количество голосов по всей стране - почти два миллиона человек проголосовали здесь за "Единую Россию" на выборах в Госдуму в 2016 году. От такого Кремль не может отказаться; в конце концов, необходимо компенсировать слабые результаты Москвы, где больше критиков и больше наблюдателей, контролирующих выборы", - отмечается в публикации.

"Навальный стал ключевой фигурой противников Кремля. Его разоблачающие фильмы о коррупции государственной верхушки собирают на Youtube количество просмотров, превышающее популярность некоторых передач по государственному телевидению. Он агрессивен и остроумен, он довел до совершенства политическую борьбу с помощью мемов", - отмечает журналист.

Эльвира Дмитриева, открывшая штаб Навального в Казани год назад, отсидела 15 суток в одиночной камере, потому что она якобы призывала к несанкционированной демонстрации. Несколько раз она забирала из тюрьмы своих единомышленников, в связи с чем несколько жалоб находятся сейчас на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. В ее офисе проводились обыски, а летом в штаб пришли оперативники из Центра "Э", подразделения по борьбе с экстремизмом, передает издание.

"Было предсказуемо, что Алексея Навального не допустят к участию в выборах в качестве кандидата. И предсказуемым является то, что бойкот, к которому он призывает, не изменит результата", - говорится в публикации.

Казань стала одним из наиболее привлекательных городов России. И здесь также выросло поколение граждан, которые сами хотят принимать решения о том, как им работать, как организовывать свою жизнь, как получать информацию. Современная российская оппозиция - это, как пишет автор, "совсем молодые люди, которые не видели ни Советского Союза, ни кризиса 1990-х", "поколение, для которого важны честность и справедливость". Они хотят реализовывать себя, но, как отмечает Эльвира Дмитриева, "социальная лестница разрушена", поощряются сейчас только связи и приспособляемость.

23-летний Булат Усманов, записавшийся в ряды наблюдателей, но, тем не менее, не считающий себя сторонником Навального, за которым, как говорят, могут стоять финансисты из Америки, также хочет внести свой вклад, ведь с несправедливостью он встречается ежедневно. "Однако он осторожен и не хочет быть использованным в чужих интересах, поэтому он собирается только наблюдать за выборами. Следить за тем, чтобы соблюдались законы. В сущности это довольно консервативная позиция для скорее бунтарского возраста, - комментирует автор. - Однако при правительстве, которое постоянно нарушает законы, настаивать на их соблюдении - это уже может быть маленьким бунтом".

Молодежь хочет для себя ясных перспектив, честных правил игры и возможностей роста. Вместо этого государство предлагает ей "вчерашние темы". Советское время и 1990-е годы являются вечными темами в ток-шоу на государственных каналах, говорится далее. "Вся наша пропаганда заточена под советских людей, - считает политолог Екатерина Шульман. - Она нацелена на то, чтобы активировать в мозгу "советские участки". Если у кого-то их нет, то все проходит мимо него".

Год назад многие представители этого поколения обратились к Эльвире Дмитриевой, чтобы поддержать Навального в предвыборной кампании. Когда ФБК Навального выявляет, как политики наживаются на государстве, как телевизионные пропагандисты проповедуют патриотизм, а потом отправляются в свой загородный дом на Ривьере, это задевает за живое. Речь не идет о перевороте - наоборот, государство, наконец, должно функционировать как настоящее правовое государство, отмечается в статье.

"Пару месяцев назад Эльвира Дмитриева встретила полицейского, который отправил ее в тюрьму весной 2017 года. Молодому человеку еще нет тридцати. Теперь у него четыре звезды на погонах. В некоторых профессиях социальная лестница все еще действует исправно", - отмечает автор в заключение.