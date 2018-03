14 марта 2018 г. Мэттью Сайед | The Times Инцидент с российским шпионом может предвещать неприятности для Абрамовича и "Челси" В ответ на отравление Сергея Скрипаля Великобритания может принять свой вариант закона Магнитского. Колумнист The Times Мэттью Сайед убежден, что Лондону следует сделать его более жестким, чем американский. Закон Магнитского, принятый в США, заставил трепетать клептократию Путина, отмечает автор статьи. "Нам следует принять расширенную версию того же закона. Почему кому-либо должно быть дозволено извлекать выгоду из обмана собственного народа и затем в Лондоне наслаждаться благами показной неприкосновенности?" - пишет Сайед. Автор публикации обращается к судебному спору между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем. Тогда, напоминает журналист, Абрамович впервые рассказал, как скопил состояние в 8 млрд долларов. "Королевский адвокат Джонатан Сампшн, его юрист, а теперь судья в Верховном суде, признал, что аукцион, в результате которого Абрамович получил контроль над "Сибнефтью", российским энергетическим гигантом, был "подтасован". Суд также услышал, что это была "фикция". По сути, это была одна из серии сделок, в рамках которых Ельцин отдавал олигархам богатства недр, принадлежащие российскому народу, по цене ниже их реальной стоимости - в обмен, как утверждалось, на бесплатную рекламу на их телеканалах в преддверии выборов в 1996 году", - говорится в статье. Абрамович сказочно разбогател. Он приобрел яхты, вертолеты, частный "Боинг" и дома по всему миру. "Он также купил футбольный клуб "Челси", вероятно, будучи уверенным в том, что его имущество будет в безопасности в стране, в которую давно текли деньги олигархов. Более жесткая британская версия закона Магнитского могла бы все это изменить. Она могла бы позволить государству определять, были ли британские активы куплены за незаконно полученные средства. Если нашим законодателям хватит мужества разработать строгую формулировку, сделку можно будет рассмотреть. И в зоне риска окажутся не только дома и частное имущество Абрамовича, но и клуб "Челси", - отмечает Сайед. Автор статьи указывает также на близость Абрамовича к Путину. По его словам, об этом можно судить по книге профессора политологии Карен Давиши "Путинская клептократия: кто владеет Россией?". Давиша пишет: "Абрамович помогал финансировать покупку первой президентской яхты Путина за 50 млн долларов". "Что касается врагов Путина, они встретили свой конец самым разным образом. Березовский скончался в запертой ванной с удавкой на шее. Британский коронер оставил вердикт открытым, но сотрудники американской разведки подозревают, что его убили", - говорится в статье. Buzzfeed вел хронику еще 13 подозрительных смертей, включая смерть Александра Перепеличного, у которого во время пробежки случился сердечный приступ, и Александра Литвиненко. "Вчера был найден мертвым также Николай Глушков, который был другом Березовского и давал в суде показания против Абрамовича", - указывает журналист. "Приспешники Путина действуют безнаказанно, потому им слишком долго это сходило с рук. Они никогда не боялись возмездия, потому что политика была слишком мягкой. Британские политические партии брали российские деньги, гарантировали инвесторам в Лондоне анонимность и лишь запоздало решали такие вопросы, как оборона Прибалтики и стратегическая опасность российской монополии на экспорт газа", - отмечается в публикации. "Ситуация может измениться, - подчеркивает Сайед. - История учит, что задиры останавливаются лишь тогда, когда встречают суровый отпор. Вот почему закон Магнитского - это вопрос не только правосудия, но и геополитики. Это одно из немногих доступных средств, которых опасаются Путин и олигархи. Что касается Абрамовича, он, возможно, впервые задался вопросом, а не станет ли он, наконец, расплачиваться за тот подтасованный аукцион". Источник: The Times