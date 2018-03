14 марта 2018 г. Алексис Мрачек | The Washington Examiner Не попадитесь на удочку "российской Пэрис Хилтон" Ксения Собчак участвует в выборах президента России как кандидат от оппозиции, но Америке не следует дать ей себя одурачить, пишет в статье для The Washington Examiner Алексис Мрачек, эксперт Центра исследований внешней политики им.Дугласа и Сары Эллисон при аналитическом институте Heritage Foundation. "Собчак доподлинно известно, что победить Путина невозможно. Она участвует в выборах с другой целью - продвигать в России нонконформистские ценности ("либеральные ценности", как она их назвала в недавнем интервью NPR)", - говорится в статье. "Но мы не должны позволить, чтобы ее апелляция к основным свободам затмила в наших глазах тот факт, что у Собчак на уме скорее собственные интересы, чем интересы России. Она сосредоточилась на долгосрочной перспективе: признала, что в 2021 году планирует участвовать в выборах в Госдуму", - пишет Мрачек. По выражению корреспондента Financial Times Катрин Хилле, Собчак "хочет воспользоваться голосованием как трамплином для своей политической карьеры". "Логично задаться вопросом, а в какой мере она действительно деятельница оппозиции", - отмечает автор. Алексей Навальный - возможно, самый откровенный критик Путина - не может участвовать в выборах. Тот факт, что Собчак к выборам допустили, предполагает, что Кремль в какой-то степени ей благоволит. "Вот почему американские политики не должны обманываться ее риторикой о большей свободе в России. Весьма вероятно, что Собчак - это голос и олицетворение масштабной кремлевской уловки, призванной придать выборам вид демократичных и легитимных", - подчеркивает аналитик. Многие идеи Собчак не так уж далеки от путинских. Во время визита в Вашингтон она не смогла признать, что Крым принадлежит Украине, и предложила решить вопрос на референдуме. Кроме того, один из ее главных тезисов заключался в том, что США не должны изолировать Россию, потому что дестабилизировать отношения со столь крупной ядерной державой крайне рискованно. Напоминает кремлевскую пропаганду, потому что это она и есть, считает Мрачек. "Американцам нравится известность, но им не следует доверять Собчак. Она может выглядеть безобидно и незначительно, особенно когда проиграет на выборах в России, но ее интересы не столь благородны, как кажется. Она получила немало поддержки и известности во время предвыборной кампании и продолжит набирать очки после голосования 18 марта", - пишет эксперт. "В конце концов, она сторонник многих политических шагов Путина, которые имеют отношение к геополитике. Россия доказала, что она противник США, которому нельзя доверять, и вряд ли Собчак это изменит. Америка должна настороженно относиться к Ксении Собчак и ее чарам", - заключает автор статьи. Источник: The Washington Examiner