Все больше немцев уезжает из Германии

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2016 году страну покинула 281 тыс. немцев. Прирост численности иностранных граждан в ФРГ сократился по сравнению с рекордными показателями 2015 года, однако остается на исторически высокой отметке, сообщает Die Welt. Самыми популярными целями отъезда становятся Швейцария, США, Австрия, Великобритания, Турция и Франция, говорится в статье.

"После того, как в 1991 году из страны уехали порядка 99 тыс. немцев, эти цифры продолжили расти и в прошлые годы достигли уровня 140 тыс. человек в год", - добавляет автор публикации Марсель Лойбехер.

Как заявили в Федеральном статистическом ведомстве Германии, подобный скачок может быть обусловлен сменой методик подсчета, однако негативная тенденция, начиная с 1990-х, все-таки налицо, несмотря на то, что "многие немцы вернулись спустя несколько лет на родину. В 2016 году их число составило 146 тыс. человек".

"Волне отъездов немцев из Германии эксперты противопоставляют по-прежнему высокие показатели притока в страну иностранных граждан. В 2016 году их число составило 1,72 млн человек - меньше, чем в 2015 году, когда на территорию ФРГ въехали 2,016 млн иностранцев, но больше, чем за какой-либо другой год с момента существования ФРГ. Отток иностранных граждан из страны в 2016 году составил также рекордные 1,84 млн человек", - передает автор статьи.

Население Германии за 2016 году увеличилось на 500 тыс. человек - за счет въехавших в страну иностранных граждан. Как отмечает Die Welt, "51% от общего числа въехавших составляют граждане других стран ЕС, треть приехали с Ближнего Востока, из Африки и Азии".

Как отмечает журналист, "начиная с 1960-х годов Германия принимает больше иностранных граждан по сравнению с такой классической в плане миграционных потоков страной, как США". Около 23% из 82 млн человек, проживающих на территории ФРГ, имеют миграционное прошлое, констатирует издание, ссылаясь на статистические данные.

"О том, насколько стремительными оказываются преобразования, свидетельствует взгляд на разные поколения: в то время как каждый десятый пенсионер (старше 65 лет) имеет миграционную историю, среди детей (младше 6 лет) этот показатель достигает уже 38%; в Западной Германии (включая Берлин) 42% детей растут в семьях мигрантов".

"Именно в связи с растущей долей миграционной составляющей общества решающее значение играет выбор тех, кто получит разрешение надолго остаться в Германии и со временем получить гражданство. За последние годы к этому вопросу относились менее серьезно, чем когда бы то ни было. Неупорядоченная миграция в Германии значительно превалировала над системной, которая возможна посредством выдачи рабочих виз", - резюмирует автор.