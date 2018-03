14 марта 2018 г. Стивен Л.Холл | The Washington Post Если России сойдет с рук использование химоружия в Британии, что она предпримет в следующий раз? "На данный момент абсолютно не должно вызывать удивления то, что в Британии совершено нападение на очередного россиянина. Противников российского президента Владимира Путина периодически находят мертвыми в Лондоне и его окрестностях уже больше десятилетия", - пишет бывший руководитель российских операций ЦРУ Стивен Л.Холл в статье для The Washington Post. План публичной политики Путина в такого рода вопросах, по мнению автора, можно суммировать как "лгите больше, лгите сильнее: рано или поздно Запад забудет об этом". "Это план, который часто срабатывал", - отмечает Холл. "Путин показал себя экспертом в понимании сложностей, которые возникают у открытых западных обществ, когда дело доходит до наказания России за незаконные действия. Аннексирует ли он часть другого государства, как было с Крымом, или отдает приказы российским разведслужбам, совершающими покушения на убийства на чужой территории, Путин рассчитывает, что Россия сможет выдержать любой шторм, который устроит в ответ Запад. Да, после присвоения Крыма Россия заплатила определенную цену из-за санкций, но этого недостаточно, чтобы действительно беспокоить Путина и его олигархов", - говорится в статье. "Кремль знает, что санкции, в конечном итоге, будут сняты. Путин также знает, что Запад не стремится к прямой военной конфронтации. Это оставляет ему достаточную свободу маневра", - рассуждает автор. "Но, тем не менее, серьезные ответные меры необходимы", - пишет он. Если Британия будет действовать в одностороннем порядке, то лучшим ответом, возможно, будет экономический, полагает Холл. Найти способ заморозить или иным способом блокировать российский капитал в британской финансовой системе было бы эффективной мерой. "Другой мерой могло бы стать аннулирование британских виз у ряда российских олигархов - что, возможно, не слишком затронет экономику России, но пошлет ясный сигнал, в корне изменив жизнь группы людей, которым Путин уделяет внимание", - говорится в статье. "Запад должен сплотиться вокруг Британии - быстро, открыто и недвусмысленно", - продолжает автор статьи. Он полагает возможным, хотя и маловероятным, обращение к статье 5 Североатлантического договора после применения в Великобритании химического оружия. "Впрочем, Путин, скорее всего, это уже просчитал. Начнет ли НАТО военные действия? Вряд ли", - пишет Холл. "Есть и другие возможности, которые стоит рассмотреть США и международному сообществу. Во-первых, можно рассмотреть вопрос об официальном отстранения России от использования международной банковской системы SWIFT", - пишет автор, поясняя, что это гораздо сильнее ударит по российской экономике, чем санкции. Другой вариант предполагает хотя бы постановку вопроса о том, чтобы приостановить или лишить Россию членства в Совбезе ООН, продолжает Холл. "У всех этих подходов есть одна общая черта: они чреваты сложностями и могут стать испытанием для западных демократий, разъединенных по некоторым социально-политическим вопросам; противоречия, которые русские активно пытались обострить", - говорится в статье. "Но, если Запад не сможет принять серьезные ответные меры в связи с применением химического оружия на британской территории с целью убить человека, которого российские чиновники, по всей видимости, считали предателем за его сотрудничество с британской разведкой, на что пойдет Путин дальше? - задается вопросом Холл. - Путин уже совершил действия, которые должны возмутить международное сообщество. Что еще мир спустит ему с рук?" Источник: The Washington Post