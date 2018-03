14 марта 2018 г. Холман Дженкинс | The Wall Street Journal Сначала Скрипаль, а потом и НАТО Версию о том, что российского шпиона в Британии пытались убить, чтобы дискредитировать Путина, можно отбросить, считает колумнист The Wall Street Journal Холман Дженкинс. "Правительство премьер-министра Терезы Мэй больше не может спускать на тормозах этот беспредел и сохранять уважение общественности. Будем надеяться, что рассматривается еще одно соображение: растущее понимание того, что худшее может быть еще впереди, если западные союзники не начнут обозначать границы, которые Путин обязан уважать", - подчеркивает автор. "Его крупнейшей партией в кости с наибольшей выгодой в случае выигрыша стала бы кампания агрессии против близлежащей страны НАТО, призванная доказать, что альянс - это пустой звук. Есть причины опасаться, что такая кампания вероятна", - полагает Дженкинс. "Это приводит нас к Дональду Трампу. До того как стать президентом, он высказал вменяемую мысль: Путин вытирает ноги о Запад, потому что мы ему это позволяем. Отношения, предположил Трамп, улучшатся, если Путин столкнется с кем-то столь же жестким. Если Трамп понимал смысл собственных слов, он также должен понимать, что пока ему не удалось достичь желаемого результата", - отмечается в статье. Готовы ли США предпринять длительные и затратные усилия, чтобы изменить линию поведения России? "Есть три средства воздействия, и их практически не пытались применить против Кремля, - пишет Дженкинс. - Это более мощное оружие, открыто или втайне поставляемое тем, кто противостоит российским войскам на Украине и в Сирии. Заморозка активов дружески расположенных к Путину россиян на Западе. Разглашение разведданных, связывающих Путина с различными вопросами, которые дискредитировали бы его в глазах здравомыслящих соотечественников". "Нежелание Запада идти на риск в отношениях с Путиным понятно. Это также причина того, что мы, возможно, вступаем на все более опасную почву в отношениях с Россией", - подытоживает обозреватель WSJ. Источник: The Wall Street Journal