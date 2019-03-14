Ночные походы в туалет обходятся экономике очень дорого

"Ночные походы в туалет не только действуют на нервы, но и могут быть признаком серьезного заболевания. К тому же, ночное мочеиспускание причиняет экономике ущерб в размере миллиардов долларов", - сообщает немецкий журнал Focus .

"Усталость, отсутствие концентрации и восприимчивость к инфекциям - никтурия, при которой по ночам приходится неоднократно бегать в туалет, может вызывать у людей различные жалобы. Однако это заболевание может иметь и гораздо более масштабные последствия", - пишет издание.

Согласно исследованию американских ученых, люди, болеющие никтурией, отсутствуют на работе на семь дней больше, чем их коллеги. Болезнь влияет и на их рабочие будни, отрицательно сказываясь на продуктивности. К тому же заболевшие часто жалуются на неудовлетворенность жизнью, говорится в статье.

"Согласно исследованию, более частое отсутствие на работе и проблемы со здоровьем сотрудников только в США приводят к финансовому убытку в размере 44,4 млрд долларов в год. В Японии, занимающей второе место в этом рейтинге, причиняемый никтурией экономический ущерб оценивается в 13,7 млрд долларов. За ней следует Германия - здесь потери составляют 8,4 млрд долларов", - сообщает Focus.