Загрязнение воздуха приводит к ежегодной гибели 67 тыс. человек во Франции

"Новая оценка избыточной смертности от загрязнения воздуха оказалась более пессимистичной, чем когда-либо прежде", - пишет журналистка Le Figaro Дельфина Шайе

"Ежегодно от загрязнения воздуха в Европе умирает 790 тыс. человек, из них 67,3 тыс. во Франции. Число ранних смертей, которые могут быть связаны с загрязнением воздуха, пересмотрено в сторону увеличения согласно исследованию, о результатах которого во вторник сообщило издание European Heart Journal. По словам исследователей, которые использовали новые эпидемиологические данные, загрязнение сократило продолжительность жизни европейцев на 2,2 года, а французов на 1,6 года", - сообщает автор статьи.

"Улучшение качества воздуха в Европе достижимо при эффективном вмешательстве со стороны общественного здравоохранения, - считает главный автор исследования профессор Томас Мюнцель из университета Майнца (Германия). - Показатель смертности в Европе может быть снижен путем замены ископаемых видов топлива на экологически чистые возобновляемые источники энергии, а также посредством контроля над загрязнением воздуха, вызванного сельскохозяйственной и промышленной деятельностью".

"Мы использовали новые эпидемиологические данные о косвенных последствиях загрязнения, принимая во внимание более широкий спектр заболеваний, таких как диабет и артериальная гипертония", - указывает соавтор исследования Йос Леливельд.

"В 2016 году Агентство общественного здравоохранения Франции уже много писало на эту тему, приводя показатели в 48 тыс. ранних смертей в год (то есть происходящих до срока ожидаемой продолжительности жизни) в нашей стране", - указывает Le Figaro.

"По мнению Матильды Паскаль, эпидемиолога из агентства здравоохранения, эти результаты не противоречат друг другу: "Чтобы измерить избыточную смертность из-за загрязнения воздуха, мы должны иметь возможность сравнить текущую ситуацию с воображаемым сценарием, когда воздух мог быть более чистым", - объясняет она. В последнем исследовании ученые выбрали сценарий с более низкими показателями, чем в сценарии, который изучали мы. Этим объясняется разница в наших оценках, хотя мы используем один и тот же метод".

"Более подробные оценки варьируются в зависимости от страны. В Германии исследование зафиксировало 154 случая ранней смерти на 100 тыс. жителей про сравнению с 98 таких случаев в Великобритании и 105 во Франции. Избыточная смертность особенно высока в некоторых странах Восточной Европы, таких как Румыния, Хорватия или Украина. Ученые связывают 20% избыточной смертности с респираторными заболеваниями (ХОБЛ, пневмония и рак легких). Но главное воздействие загрязнения воздуха оказывается на сердечно-сосудистую систему: от 40% до 80% смертей происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт миокарда", - отмечает журналистка.

"Механизм воздействия сложен, и он варьируется в зависимости от загрязнителей. В целом, он идентичен механизму, связанному с курением", - уточняет профессор Даниэль Тома из Французской федерации кардиологов, который подчеркивает особо вредное воздействие мелких частиц, диаметр которых составляет менее 2,5 микрон. "Эти частицы размером с вирус попадают в кровеносные сосуды, нарушают коагуляцию и препятствуют правильному расширению артерий", - поясняет кардиолог.

"С учетом новых данных, ученые рекомендуют снизить пороговые величины концентрации мелких частиц, загрязняющих воздух в Европе. Они напоминают о том, что среднегодовой допустимый уровень воздействия, установленный Евросоюзом, в настоящее время в 2,5 раза превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения", - пишет Le Figaro.