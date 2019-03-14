Правосудие в Чечне шито белыми нитками

"В понедельник прокуратура попросила приговорить к 4 годам колонии правозащитника Оюба Титиева, который явно стал жертвой козней, подстроенных полицией. Он является членом правозащитного центра "Мемориал", который расследует злоупотребления, совершенные окружением Рамзана Кадырова", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Шали Эммануэль Гриншпан.

Собравшаяся в Шалинском городском суде Чечни публика выслушивает обвинительную речь против 61-летнего Оюба Титиева, которому вменяется в вину хранение 200 г марихуаны, говорится в статье. "Последнее слушание по делу Титиева начинается с предъявления обвинения двумя прокурорами, первый - муниципальный, второй - представляющий Чеченскую республику. Они бегло пробегаются по фактам, рассказывая о законе и произнося банальности об опасностях наркотиков для общества. Они объявляют виновным человека, которому 8 октября 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы присудила премию имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. И требуют 4 лет колонии, а также штрафа в размере 1340 евро. Сидящий в железной клетке обвиняемый, уже отбывший 15 месяцев предварительного заключения, остается бесстрастным. Происходящее ни для кого не является неожиданностью", - описывает журналист.

"Оюб Титиев, арестованный полицией 9 января 2018 года прямо за рулем своего автомобиля, семнадцать лет проработал в "Мемориале", одной из самых уважаемых российских неправительственных организаций. Он возглавил чеченский филиал НПО вскоре после убийства Натальи Эстемировой в 2009 году. Она была хорошо известна своими расследованиями злоупотреблений, в которых подозревались приспешники Рамзана Кадырова, в то время как Оюб Титиев - человек сдержанный и малоизвестный среди чеченского населения. Опасность его работы была такова, что "Мемориал" распространял предоставленную им информацию только из Москвы и никогда от его имени", - отмечает Гриншпан.

"После ареста Оюба Титиева всем членам "Мемориала" пришлось быстро покинуть Чечню раз и навсегда. Сегодня атмосфера здесь тяжелее, чем когда-либо. Все понимают, что судьба Титиева была предрешена через неделю после его ареста самим лидером Чеченской Республики", - указывает Le Temps.

"17 января на телеканале "Грозный" вышел сюжет с выступлением Рамзана Кадырова, где он сказал о правозащитниках: "Наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался, стоило поймать их наркомана, и весь мир встал". Он изобличил правозащитников: "У них нет родины. Родины нет, нации нет, религии нет", а затем пригрозил: "Они должны знать, в нашей республике у них работа не пойдет", - передает корреспондент.

"Илья Новиков, один из адвокатов Титиева, отмечает, что после этих заявлений было важно перенести процесс в другой российский регион, "где независимость судебной власти будет лучше защищена. Как мог бы чеченский судья все опровергнуть и вступить в конфронтацию с Кадыровым?", - говорится в публикации. - Усилия оказались напрасными. Все запросы защиты были отклонены. "Мы знаем, что, традиция в политических судебных процессах требует, чтобы решение было написано заранее", - вздыхает Новиков.

Во время перерыва заседания суда старшая сестра обвиняемого пояснила Le Temps: "Мой брат - набожный мусульманин, который никогда не пил алкоголя и не выкурил ни одной сигареты. Каждый, кто его знает, понимает, что эти обвинения ложные".

"После завершения прения сторон слово предоставили самому Оюбу Титиеву. Он попросил прощения у своих близких за "те страдания, которые они перенесли"из-за него. Затем он перешел в атаку. Этот судебный процесс "побил рекорд лицемерия и цинизма!" - сказал он, имея в виду прокурора, затем он назвал сотрудников полиции, которые сфабриковали обвинение, подробно описывая их преступления. "У меня нет иллюзий по поводу того, что мой приговор будет обвинительным. В последние годы в Чечне не было прекращено ни одного судебного дела", - отметил он, после чего обратился к публике: "Я прошу европейцев принять санкции против фальсификаторов", - передает газета.

"Судья объявила, что оглашение данного приговора, не подлежащего обжалованию, назначено на 18 марта. Оюб Титиев уверил издание Le Temps, что он на этом не остановится: "Я подам апелляционную жалобу и буду бороться до конца, чтобы смыть с себя все обвинения".