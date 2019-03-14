Instagram и дисморфофобия: "Я тебя люблю... Я тебя тоже нет"

"Социальная сеть может усугубить расстройства, связанные с внешностью, или способствовать их исцелению", - пишет французское издание Slate.fr.

"Дисморфофобия - это психологическое расстройство, которое предполагает навязчивую озабоченность теми частями своего тела, которые страдалец считает несовершенными. Как правило, мозг обнаруживает, что эти части тела больше, чем они есть на самом деле - и происходит искажение взгляда, которое может доходить до крайностей, - говорится в статье. - Возникает самоуничижение, разрушительное социальное поведение, создается впечатление, что ты похож (или похожа) на чудовище. Подобное расстройство вызывает множество последствий, как физических, так и психических. "Конкретно это выражается в том, что человеку становится очень сложно смотреть на себя в зеркало", - объясняет Аурелин, 24-летняя девушка, в прошлом страдавшая дисморфофобией. Амели Руссо, профессор психологии, считает, что такое расстройство затрагивает от 1 до 2,4% населения, и юношей, и девушек. Между тем, Instagram - это именно та платформа, где инфлиенсеры (блогеры, способные влиять на мнение и поведение целевой аудитории - Прим. ред.) подпитывают идею о нереальных очертаниях тела. Эта визуальная социальная сеть способна с легкостью погрузить дисморфофобов в плохое самочувствие - прежде всего, потому, что ее участники работают над своими постами, чтобы доказать, что их жизнь прекрасна".

"Instagram - это визуальная социальная сеть, основанная на создании онлайн-профиля, который является "продавцом" самого себя. Здесь большой упор делается на то, чтобы показать, что ты желанен", - отмечает Рэйчел Роджерс, доктор психологии и доцент Северо-восточного университета Бостона. В результате "фотографии в Instagram распространяют недостижимый телесный идеал", поясняет она. Такие клише побуждают молодых девушек стремиться приблизиться к иллюзорной модели, изменяя свои фотографии. (...) Доктор Эшо, косметический хирург в клинике Эшо в Ньюкасле (Великобритания), говорит, что из-за Instagram и Snapchat число женщин, которые хотят выглядеть как "улучшенная версия себя", увеличилось. А по мнению Анны Фортен, психолога, специализирующегося на расстройствах пищевого поведения, модель, которую предлагает на обозрение Instagram, играет еще более вредную роль для больных дисморфофобией, которые уже и так находятся в постоянном стремлении к совершенству. "Когда изображения, обработанные фильтрами, исчезают, - сетует она, - возникает значительный разрыв между виртуальным и реальным..., и это вызывает еще больше проблем".

"Несколько лет назад Аурелин следовала за инфлиенсерами, "идеальными женщинами". "Я понимала, что это причиняет мне боль", - признается она. Молодая женщина по-прежнему пользуется этой социальной сетью, но ей удалось создать Instagram по собственному усмотрению, удалив аккаунты, которые ее задевали. Она заменила их аккаунтами, пропагандирующими "бодипозитив" и "фэтпозитив". Вполне возможно избежать разрушительного воздействия социальной сети, - говорится в статье. - Вот почему Элиан, коуч по интуитивному питанию, не запрещает своим пациентам пользоваться Instagram. Она даже скорее советует им его использовать и предлагает аккаунты для подражания. Цель состоит в том, чтобы "у них перед глазами были примеры разнообразия телесных форм, доступных в Instagram", говорит она".

"В нашем обществе СМИ и реклама в основном транслируют телесный идеал худощавых женщин. Наши глаза, таким образом, настроены на то, чтобы любить только тело такого типа и не находить красивым внешность, не соответствующую этим стандартам. Перевоспитание взгляда, рассматривающего разные типы тела, позволяет ценить их больше и, следовательно, принимать свое собственное тело", - пишет Slate.fr.

"Движение бодипозитива, которое отстаивает принятие и положительную оценку любой формы тела, также способствует лучшему самочувствию больных дисморфофобией. Сегодня под хэштегом #bodypositive опубликовано около девяти миллионов постов в Instagram. (...) По мнению Анны Фортен, развивающееся в Instagram движение бодипозитива - возможно, единственное, способное оказать положительное влияние на дисмофобичек. "Показывать то, что недостатки существуют, и мы можем их выставлять на обозрение, это та связь с реальностью, которая может пойти им на пользу".