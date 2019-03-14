Поезд с трофеями

"Поезд с танками, гранатометами и беспилотниками, захваченными у "террористов" в Сирии, едет по России. Так Кремль отмечает свою мнимую победу - президент нуждается в улучшении настроения в стране", - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель.

"Сирийский перелом" - так называется поезд министерства обороны. По словам армии, в 18 вагонах представлено 500 "трофеев", якобы изъятых у террористов в Сирии: среди них танк, внедорожник, "джихад-мобиль" одного смертника, грузовик, гранатометы, самодельные дроны, винтовки,реконструированная установка для производства хлорного газа. По поручению Владимира Путина поезд находится в пути с конца февраля", - повествует журналистка.

"Специальный поезд должен вернуть России то, что, кажется, было несколько утеряно в последнее время: гордость, - отмечает Хебель. - Город за городом должен укрепляться патриотизм, который по воле Путина сплотит страну с ее одиннадцатью часовыми поясами и 146 млн жителей".

Этот путь длиной десятки тысяч километров, проложенный через более чем 60 городов, завершится ко Дню Победы в Москве. "Попыткой новой волны милитаризации" называет этот поезд военный эксперт Александр Гольц.

"Перед пятой годовщиной аннексии Крыма, которую Москва отмечает на этой неделе, называя ее "возвращением", патриотический настрой заметно стих. Сможет ли Сирия осуществить патриотический поворот, сомнительно, - полагает журналистка. - Эта война непонятна многим - она слишком далека, кажется слишком сложной и не идет к концу. При этом российская операция началась еще в конце сентября 2015 года и стоит миллиарды рублей. В 2018 году Путин заявил о победе над террористами и тогда же объявил о выводе российских войск. Однако они все еще на службе, и сколько их, неясно".

"Президент, чей рейтинг в последнее время упал, был вынужден все больше посвящать свои выступления социальным и экономическим темам: бедности, падающим реальным доходам, тяжелой экономической ситуации, сокращению численности населения, а также проблемам экологии, с которыми люди больше не хотят мириться", - говорится в статье.

У Челябинска, одного из крупнейших промышленных центров страны, сразу несколько таких проблем, подчеркивает Хебель: вблизи города-миллионера образовались огромные свалки мусора, полгода назад в связи с радиоактивным облаком всеобщее внимание привлек расположенный по соседству реакторный завод "Маяк", уровень загрязнения воздуха здесь по-прежнему высок. Однако, отмечает издание, на презентации поезда с сирийскими трофеями в Челябинске генерал-полковник Александр Лапин представил несколько иную картину, подчеркнув роль городских предприятий тяжелого машиностроения в годы Великой Отечественной войны: город, по его словам, является одной из опор великой России.

В Челябинске производился и танк Т-34, который использовали в борьбе с гитлеровской армией. "О том, что на заводе, где собирали танк, сегодня работает намного меньше людей, генерал-полковник не говорит, - замечает Хебель. - "Традиция наших славных побед продолжается", - восклицает он вместо этого".

"На этой выставке не упоминается многое - в конце концов, это преуменьшило бы роль России: то, что наряду с Москвой в Сирии присутствуют Турция и иранские боевики; что российская армия противодействует не только исламистам, но и оппозиции, которая борется против режима Асада, и называет всех одинаково террористами; что российская армия несет ответственность за бомбардировки, в которых погибли тысячи мирных жителей; что не только экстремисты, но и солдаты Асада применяли химическое оружие; что на стороне России, войск которой официально нет в Сирии, воюют и наемники ("вагнеровцы"). По данным активистов, десятки наемников погибли там наряду с официально подтвержденными 112 солдатами", - указывает издание.

"Зачем нам освобождать Сирию?- воскликнул на вокзале Челябинска мужчина, представившийся Игорем и сказавший, что ему 57 лет. - У нас тут так много проблем, бедность, радиация. Это ведь все только пропаганда за Путина".

Для 30-летнего фитнес-тренера Ильи Ищика передвижная выставка своего рода воспитание. Он взял выходной, чтобы со своей женой и тремя детьми прийти на вокзал. "Я хочу, чтобы они поняли, что в этом мире есть война", - говорит он. Прежде всего к жизни он хочет подготовить своего четырехлетнего ребенка.

"Другой отец, Сергей Айдаков, выразился яснее, - пишет в заключение Хебель. - "Мой сын должен стать не педиком, а настоящим мужиком, - говорит он. - Армия - его будущее".