Смелая идея создания европейского авианосца

"Председательница партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с впечатляющим предложением: Франция и Германия должны совместно построить авианосец, который будет стоить 4,5 млрд евро. Насколько реалистична эта идея?", - задается вопросом немецкое издание Die Welt.

По мнению Крамп-Карренбауэр, создание общеевропейского авианосца необходимо для того, чтобы "подчеркнуть глобальную роль Европейского Союза в обеспечении безопасности и мира". Однако, отмечает журналист Герхард Хегманн, председательница ХДС оставила открытыми вопросы о том, как именно она представляет себе этот проект с технической, финансовой точки зрения, а также в свете политики безопасности. "Должен ли новый "тяжеловес" быть оснащен ядерной силовой установкой, как единственный авианосец Франции "Шарль де Голль", с возможностью размещения 40 боевых самолетов или же иметь традиционные двигатели, как новая модель Великобритании? И для каких миссий вообще должен использоваться европейский авианосец? На все эти вопросы ответов пока нет", - указывает издание.

При этом предложение поддержала канцлер Ангела Меркель, заявив, что считает правильным наличие у Европы такого вооружения и готова участвовать в проекте.

Тем не менее, продолжает Хегманн, идея создания европейского авианосца вызвала и критику. Так, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер написал в своем Twitter, что авианосец представляет собой "инструмент геополитической, военной проекции власти", и подчеркнул, что для его использования необходима совместная стратегия и соответствующий целям механизм принятия решений. "Германию от этого отделяют несколько световых лет", - таким стал его сокрушительный вывод.

На непродуманность предложения указала и военный эксперт Ульрике Франке из Европейского совета по международным отношениям, пожелав "удачи в получении денег от немцев".

Одним из ключевых вопросов является и то, кто же будет обладать правом командования в случае реализации этого германо-французского проекта.

"Примечательно то, что предложение было сделано именно в то время, когда Париж планирует создать новый авианосец, который должен быть введен в эксплуатацию примерно в 2030 году. Он стал бы заменой введенному в эксплуатацию в 2001 году "Шарль де Голлю" с экипажем в 1950 человек, длиной в 262 метра, водоизмещением в 42,5 тыс. тонн и двумя водяными реакторами. Стоимость последующей модели оценивается в 4,5 млрд евро - без самолетов", - говорится в статье. При этом, отмечает издание, недавно французский авианосец в течение 18 месяцев проходил техобслуживание, что стоило около миллиарда евро.

По мнению французских военных экспертов, для того, чтобы всегда иметь готовую к эксплуатации модель, желательно иметь два авианосца. "В военных кругах указывают на то, что на будущий авианосец сможет приземляться будущий германо-французский боевой самолет FCAS. (...) Было бы целесообразно привести новый боевой самолет в соответствие с техническими характеристиками нового французского или европейского авианосца, ведь большое значение имеют возможности крейсера. Боевые самолеты взлетают либо с помощью катапульты (как на "Шарль де Голле"), либо со своего рода трамплина, как на новом британском авианосце HMS Queen Elizabeth, который планируется привести к боевой готовности к 2021 году. В настоящий момент это самый современный (...) и крупнейший авианосец Европы", - говорится в статье.

Любое решение о создании авианосца зависит и от моделей самолетов, для которых он будет использоваться. "Так, существует палубная версия французского боевого самолета Rafale, в то время как Eurofighter (...) не может приземлиться ни на один авианосец, так как заинтересованные страны так и не смогли договориться о создании палубной версии. Это должна будет изменить германо-французская модель FCAS", - указывает Хегманн.

"Список запланированных новых авианосцев по всему миру показывает, что вооруженные силы не сомневаются в основополагающей концепции больших авианесущих крейсеров, - отмечает издание. - США планируют новые авианосцы с ядерными силовыми установками стоимостью в несколько миллиардов долларов, новые концепции появляются и в России. Индия, Южная Корея и прежде всего Китай также развивают свои проекты. С 2016 года над собственным авианосцем TGG Anadolu работает и Турция".

"Тем временем Берлин и Париж еще долго будут обсуждать, как мог бы выглядеть совместный проект и будет ли он вообще реализован", - констатирует издание.