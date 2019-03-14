Теперь россиянам придется с осторожностью высказывать свое недовольство в сети

"С помощью новых законов Кремль противодействует критикам в соцсетях. Но заставит ли это замолчать недовольных? Доверие россиян к своему президенту еще никогда не было таким низким", - пишет на страницах Die Welt Павел Локшин.

"Когда иностранцы критикуют Россию, россияне встают на дыбы, из гордости за собственную страну. И потому что не хотят воспринимать всерьез критику из-за границы. Да что они там знают о нашей стране, говорят они. Но это только одна сторона, - повествует журналист. - Чувство, колеблющееся между любовью и ненавистью к собственной родине, имеет в России долгую историю. Никто так не надрывается, критикуя Россию, как сами россияне: коррумпированные элиты, плохие дороги, нищета в провинции. В советские времена люди собирались с друзьями на кухне своей квартиры в панельном доме и ругали генсека Коммунистической партии. (...) Тридцать лет спустя кухонные разговоры переместились в интернет и стали публичными: в Facebook или в российской соцсети Vkontakte россияне выпускают пар, высказывая свое недовольство правительством и обещаниями, которые оно не сдерживает".

"Владимир Путин постепенно упразднил в своей стране настоящую политическую конкуренцию. Критику Кремля по телевидению (...) он тоже по большей степени заставил замолчать. Критиковать разрешено лишь бюрократов, в лучшем случае - правительство Дмитрия Медведева. В авторитете самого Путина сомневаться не дозволено", - указывает издание. Теперь для российского правителя слишком далеко зашла и критика в соцсетях.

С помощью новых законов о фейковых новостях и неуважении к власти российское государство "обеспечивает себе широкие возможности для того, чтобы противодействовать критикам из всех политических лагерей, ведь понятия недостоверной информации и неуважения определены в законе не четко", отмечает Локшин.

Законы также показывают, под каким давлением находится Кремль: никогда еще доверие россиян к своему президенту не было таким низким. Это доказывают не только независимые опросы, но и государственные институты изучения общественного мнения, как, например, ВЦИОМ. Согласно последним опросам, только 32% россиян доверяют Путину. Из другого опроса, проведенного окологосударственным фондом "Общественное мнение", следует, что почти у большинства россиян политика Кремля вызывает "недовольство и возмущение", говорится в статье.

"Теперь россиянам придется с осторожностью высказывать в сети свое недовольство проблемами. Однако вместо того, чтобы заставить недовольных замолчать, новые законы могут лишь еще больше их спровоцировать. В конце концов, - заключает Локшин, - каждый россиянин сам может увидеть, что делает для него российское государство - или как раз не делает".