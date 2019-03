14 марта 2019 г. Джеймс Хохманн | The Washington Post Россия может экспериментировать с новыми формами вмешательства на украинских выборах, предупреждают эксперты "Россияне могут использовать приближающиеся украинские выборы в качестве испытательного полигона для проверки инновационных форм вмешательства, которые в случае успеха могут быть применены против США в ходе президентской кампании 2020 года", - пишет The Washington Post. "Я рассматриваю Украину как отправную точку, когда речь идет об иностранном вмешательстве в выборы, потому что для России на карту поставлено многое, - заявил в интервью изданию бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. - Мы не знаем заранее, какие технологии будет использовать Россия. Мы знаем, что они будут придумывать все более и более изощренные методы. Вот почему мы должны быть на передовой, наблюдая за тем, что они на самом деле делают". "Расмуссен руководит группой под названием "Альянс демократий". Ведущая инициатива этой группы - Трансатлантическая комиссия по неприкосновенности выборов, сопредседателями которой являются бывший вице-президент США Джо Байден и бывший министр национальной безопасности Майкл Чертофф. "Альянс" направляет 7 наблюдателей для мониторинга украинских выборов, первый тур которых назначен на 31 марта. (...) Целью группы является привлечение внимания к дезинформации и работа с частным сектором для борьбы с распространением новых технологий, которые не дают профессионалам разведки спать по ночам, особенно с распространением аудио- и видефайлов типа deep fake (информационной цифровой фабрикации - Прим.ред.) . Они подделаны, но выглядят удивительно аутентично и могут молниеносно разнестись в социальных сетях", - передает издание. Расмуссен, с которым корреспондент The Washington Post встретился за ланчем на Капитолийском холме вскоре после того, как тот дал показания Комитету палаты представителей по разведке, "за гамбургерами рассказал о махинациях со стороны Москвы, которые, как он опасается, все еще продолжаются вне поля видимости, и выразил надежду, что элиты Вашингтона смогут отказаться от взгляда на ситуацию через призму той или иной партии. "Цель не в том, чтобы укрепить левое или правое крыло, а в том, чтобы просто посеять недоверие и неверие в наши демократические институты и наш демократический процесс, - сказал Расмуссен. - Это было бы правдой, окажись в Белом доме и президент Трамп, или кто-то другой". "Имеются убедительные доказательства того, что русские в той или иной степени вмешивались в выборы за рубежом, используя традиционную пропаганду, манипулируя платформами социальных сетей и в некоторых случаях незаконно финансируя союзников, - говорится в статье. - Расмуссен указал на недавний отчет французского министерства иностранных дел, в котором говорится, что Россия несет ответственность за 80 процентов дезинформационной деятельности в Европе, и на недавнее заявление Microsoft о том, что компания нейтрализовала попытки Москвы произвести фишинг серверов европейских аналитических центров". Что касается Украины, то, как пишет автор публикации Джеймс Хохманн, "чиновники нервничают по поводу того, что агенты Кремля могут попытаться взломать сети различных кандидатов или отключить телефоны, электрические сети и, возможно, даже системы управления аэропортами. Их намерения могут варьироваться от препятствования действиям по обеспечению явки избирателей на выборы и попыток заставить правительство выглядеть некомпетентным в самые неподходящие моменты просто до создания массового хаоса. Западные наблюдатели также обеспокоены тем, что Россия может попытаться взломать сайт украинских выборов, чтобы опубликовать ложные результаты в стремлении посеять сомнения в достоверности реальных результатов. (...) В отличие от выборов в США, украинцы также должны беспокоиться о реальной возможности применения Россией конвенциональных вооруженных сил, от преследования украинских кораблей в Азовском море до сосредоточения войск вдоль границы или активации "спящих ячеек" в Киеве для проведения диверсий и разжигания насилия на улицах". "Нам нужно уделять больше непосредственного внимания Украине, потому что она не является частью НАТО ... и она во многом является символом некоторых происходящих событий, - заметила бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт, которая выступила с показаниями вместе с Расмуссеном перед Комитетом палаты представителей по разведке. - Мы все еще недооцениваем Россию. Путин просто явный диктатор. Раньше я была советским экспертом, я смотрю на свою библиотеку и думаю, что это археология. Нет! Они пытаются восстановить систему и используют эти асимметричные инструменты". Газета отмечает, что группа Расмуссена уже приняла участие в мониторинге 10 референдумов и выборов, в том числе промежуточных выборов в США. "Они были особенно встревожены, увидев, что произошло в сентябре прошлого года в Македонии во время референдума об изменении названия страны, что могло бы ускорить вступление страны в НАТО - против подобного развития событий Россия выступает решительно против, - пишет издание. - В течение месяца до голосованием наблюдался всплеск числа новых аккаунтов-ботов в Facebook и Twitter, которые побуждали людей бойкотировать референдум, воздерживаться от голосования и остаться дома. Расмуссен считает, что россияне пытались добиться показателей явки ниже 50 %, чтобы результаты оказались недействительными. В итоге явка составила всего 37 процентов". "Правильно определить, кто стоит за кампаниями дезинформации, не так просто, как можно предположить, особенно потому, что россияне всегда отрицают, что они имели какое-либо отношение к этим кампаниям дезинформации, и часто пытаются скрыть свои следы. По словам Расмуссена, его группа, к примеру, наблюдала за выборами в Сенат в четырех штатах прошлой осенью, но он отказался назвать их под запись. "Мы обнаружили некоторую необычную активность в социальных сетях, но нам было несколько трудно определить ее происхождение, и именно по этой причине мы не объявили об этом публично, - сказал он. - Но мы сообщили о наших результатах местным властям, государственным органам, поэтому они должны выяснить, было ли это внутреннее вмешательство или вмешательство иностранных субъектов. В целом, промежуточные выборы прошли намного, намного лучше, чем выборы в 2016 году. Но мы также знаем, что россияне стали намного более изощренными, поэтому мы должны идти теми же темпами". "Если вы не следили за президентскими выборами на Украине, то лидером является комик, который играет роль президента в популярном сериале. Он называется "Слуга народа", и Владимир Зеленский избирается как лидер независимой партии "Слуга народа", - пишет газета. "Люди голосуют за сюжет сериала. Они хотят воплотить сюжет сериала в жизнь", - заявил для опубликованной в воскресенье статьи руководителя московского бюро The Washington Post Антона Трояновского украинский политолог Владимир Фесенко. "Настоящая политика Зеленского - это загадка, - пишет Антон Трояновский. - Он говорит, что выступает за Украину, стремящуюся вступить в НАТО и Европейский союз, но эти шаги должны быть одобрены общественностью на референдуме. Он говорит, что готов вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне на востоке Украины, но озвучил немного подробностей о том, как он достигнет этого, не уступив территорию России. (...) По словам некоторых западных дипломатов в Киеве, они опасаются, что неопытность Зеленского будет представлять особый риск при взаимодействии с Путиным. ... Зеленский - редкий кандидат, которому удалось преодолеть пропасть между Востоком и Западом, теми, кто говорит на русском языке, и теми, кто говорит на украинском. Его образ - это образ молодого, прозападного актера и предпринимателя, но он родом с украинского и преимущественно русскоязычного юго-востока". "Мы живем в параллельной вселенной", - сказал один высокопоставленный западный дипломат в Киеве, который, как и многие его коллеги, следит за этим сериалом. - Люди путают, что есть реальность, а что вымысел". Источник: The Washington Post